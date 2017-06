Bentley e Pirelli P Zero DHD vincono la 1000 chilometri del Paul Richard

Sul Circuito del Paul Richard è andato in scena l’ultimo round della Blancpain GT Series ha avuto un programma intenso, con qualifica e gara il sabato. Le qualifiche si sono svolte dalle 10:00 alle 11:00, con Yelmer Buurman che ha portato la Mercedes-AMG del Team Black Falcon in pole per soli 0.031s, mentre la gara di sei ore ha avuto luogo tra le 18:00 e mezzanotte. Le qualifiche si sono svolte con temperature oltre i 30°C, mentre quelle di pista e ambiente sono progressivamente scese durante la gara, con team e piloti che hanno dovuto adattarsi alle condizioni mutevoli del circuito. Al termine di una gara combattuta, a vincere dopo 170 giri al Paul Ricard è stata la Bentley guidata da Vincent Abril, Andy Soucek e Maxime Soulet.

Dichiarazioni:

Matteo Braga (Pirelli circuit activity manager):

“Cinque costruttori ai primi cinque posti provano la versatilità del prodotto, che non solo ha lavorato bene su un’ampia varietà di vetture ma anche di condizioni, con temperature della pista e grip mutevoli col passare delle ore. La gara è stata estremamente dura, ma i pneumatici hanno risposto molto bene alla sfida, con una competizione serrata che ha visto gap minimi in qualifica e diversi cambiamenti di leadership in gara. È stata anche una grande opportunità per i team di testare le diverse soluzioni richieste per correre di sera oltre che di giorno, in vista della 24 Ore di Spa”.

Maxime Soulet (Bentley Continental GT3 numero 8):

“Abbiamo atteso molto questo momento. La macchina è andata incredibilmente bene per tutto il weekend: siamo partiti bene e abbiamo avuto una gara senza problemi. Via radio mi hanno detto che la Black Falcon Mercedes avrebbe potuto raddoppiare lo stint dei suoi pneumatici, quindi è stato un momento intenso. Gli ultimi cinque giri ascoltavo tutto, si ritiravano tutti e io pensavo solo ‘non noi’”.

Il fatto del giorno:

Il Paul Ricard tornerà a ospitare la Formula 1 nel 2018, che come la Blancpain GT Series è fornita in esclusiva da Pirelli. La gara dovrebbe aver luogo tra meno di un anno, con il Gran Premio di Francia in programma il 24 giugno. La Bentley, che ha vinto la 1000 chilometri del Paul Ricard, è arrivata seconda nel GP di Francia, grazie a Sir Henry Birkin nel 1930. Il suo record della pista in un’altra celebre gara di durata francese – Le Mans – è decisamente migliore, con sei vittorie.

Il numero del giorno:

Sei. La gara di quest’anno è stata la sesta di Pirelli per la Blancpain Series, con la prima gar ache si svolse qui nel 2012. In quella occasione vinse l’Audi, che sarebbe diventata Campione a fine anno.