Best Car 2018: i tedeschi amano Giulia

I lettori della celebre rivista specializzata "Auto, Motor und Sport" non ammette repliche, per loro, la nuova Alfa Romeo Giulia è la migliore vettura di importazione nella classe media. Questo è il risultato della votazione per il riconoscimento "Best Car 2018". Nella 42esima edizione del concorso tra i lettori, Alfa Romeo Giulia si è aggiudicata il 22,4 per cento dei voti. Inoltre, Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del Biscione, e la compatta Alfa Romeo Giulietta coronano il grande successo del marchio raggiungendo il secondo posto nelle rispettive categorie. Non solo: i lettori di "Auto, Motor und Sport" hanno votato Abarth 595 come migliore vettura della categoria "Mini Car da importazione". La vettura sportiva compatta italiana si aggiudica il prestigioso "Best Car" per il terzo anno consecutivo grazie al voto del 27,2 per cento dei lettori, ed è salita sul podio anche nella classifica globale delle Mini Car.

La quarantaduesima edizione della competizione "Best Car" è stata decisamente internazionale. I lettori di 18 riviste europee ed extraeuropee hanno infatti valutato un totale di 385 modelli in undici diverse categorie. "Sono fiera di potere ricevere questo premio - ha dichiarato nell'ambito della cerimonia tenutasi a Stoccarda Roberta Zerbi, Head of EMEA Alfa Romeo Brand -. Questo successo di Alfa Romeo Giulia assume un significato importantissimo in territorio tedesco e dimostra che i nostri ingegneri e designer hanno saputo assecondare le scelte degli appassionati di auto in Germania".

Luca Napolitano, Head of Fiat e Abarth EMEA, ha dichiarato: "595 è dotata di tecnologia motoristica d'eccellenza. È una vettura che coniuga iconicità, stile e performance. Aver ricevuto il premio "Best Car" per tre anni consecutivi dalla rivista tedesca "Auto, Motor und Sport" dimostra il grande valore di quest'auto. Ringrazio i lettori di "Auto, Motor und Sport" per la propria rinnovata fiducia".