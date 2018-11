Black Friday di Fiat e Lancia, 4 giorni speciali

Fiat e Lancia festeggiano questa giornata speciale attraverso un'eccezionale campagna dedicata che consentirà di acquistare una nuova vettura con la possibilità d'iniziare a pagare, in caso di finanziamento, con anticipo zero e prima rata a partire dall'estate 2019. La promozione è valida da venerdì 23 novembre fino a lunedì 26 novembre. Inoltre, solo per questi giorni, sarà possibile beneficiare di ulteriori vantaggi sull'acquisto di vetture in pronta consegna, senza necessità di permuta o rottamazione.

Ad esempio, in caso di finanziamento con anticipo zero, Fiat Panda parte da 7.000 euro mentre la Nuova 500X parte da 15.000 euro con finanziamento e prima rata tra nove mesi. Inoltre, sempre grazie all'iniziativa "Black Friday", è possibile mettersi al volante dell'iconica Fiat 500, anche in versione cabrio, a partire da 9.950 euro. Per coloro che ricercano spazio, tecnologia, personalità è disponibile la famiglia Tipo che è proposta, sempre grazie al finanziamento, da 10.900 euro per la Tipo 4 porte, da 11.900 euro per la 5 porte e da 13.000 euro per la Tipo Station Wagon.

Per agli automobilisti che desiderano acquistare la Fashion City Car Lancia Ypsilon, questa è disponibile al prezzo più basso di sempre: 8.750 euro completa di tutto: con 5 porte, climatizzatore, radio e comandi al volante.

Grazie a Black Friday di Fiat e Lancia il pubblico più attento ed esigente potrà distinguersi nel traffico cittadino usufruendo di condizioni mai viste.