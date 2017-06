Blancpain GT Series Sprint Cup: Stevens vince a Zolder

L’Audi Club Team belga WRT ha vinto la Blancpain GT Series Sprint Cup a Zolder con i piloti Markus Winkelhock e Will Stevens al volante della loro Audi R8 LMS. Per via delle condizioni asciutte, tutte le macchine sulla griglia hanno usato dall’inizio alla fine i pneumatici Pirelli P Zero DHD. Nel corso della gara, durante la finestra dei pitstop, ciascun team doveva cambiare il pilota e i quattro pneumatici.

L’equipaggio Winkelhock-Stevens è partito dalla terza piazza sulla griglia ed è stato in seconda posizione fino ai pitstop, proprio dietro all’Audi R8 LMS gemella del team ISR guidata da Clemens Schmid. Quando nel giro 17 entrambe le macchine hanno effettuato le loro soste obbligatorie per cambiare piloti e pneumatici, i meccanici WRT hanno montato i quattro P Zero nuovi più rapidamente di quelli del team ISR, permettendo a Stevens di prendere il comando nella pitlane. Un periodo di Safety Car nelle fasi finali ha portato a un giro sprint fino alla bandiera a scacchi e Stevens è riuscito a resistere alla pressione, vincendo con un vantaggio di 0,467 secondi. Tutto questo dopo la qualifying race molto serrata di ieri, vinta per meno di un secondo.

I piloti:

Matteo Braga (Pirelli circuit activity manager):

“In questo weekend abbiamo assistito nuovamente a una prestazione molto forte da parte di Audi, che è stata al comando dal via al traguardo, permettendo all’Audi Club Team belga WRT di vincere la gara di casa. La squadra ha gestito molto bene velocità e strategia, ed è stata più rapida nel cambio gomme durante i pitstop. Un fattore assolutamente cruciale per la strategia di gara, dato che Zolder non è un circuito dove sia particolarmente facile superare. A un solo mese dalla 24 Ore di Spa, questo weekend ci ha fatto assaporare la competizione cui a breve assisteremo sempre in Belgio, un highlight della stagione Blancpain”.

Will Stevens (#2 Audi Club Team WRT, Audi R8 LMS):

“Alla fine ero un po’ preoccupato dato che sembrava che la macchina avesse un problema. Volevo che la safety car restasse fuori il più a lungo possibile. Il team probabilmente ha fatto il miglior pitstop dell’anno, dopo il grande stint di Markus. Un gran risultato e sono certo che quest’anno ne arriveranno altri”.

Il fatto del giorno:

Zolder è stata la sede del Gran Premio del Belgio tra il 1975 e il 1982. L’ultimo vincitore del Gran Premio del Belgio a Zolder nel 1982 fu il pilota della McLaren John Watson, che adesso è il principale commentatore televisivo della Blancpain GT Series.

Il numero del giorno:

16. Il numero di addetti Pirelli presenti a Zolder questo weekend per garantire che ciascun team avesse i pneumatici richiesti. Si tratta di 10 tyre fitter, 3 ingegneri e 3 persone in ruoli commerciali e logistici. Complessivamente sono di 6 nazionalità e parlano 10 lingue.