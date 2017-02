BMW all’87° Salone internazionale dell’automobile di Ginevra 2017

Al Salone di Ginevra, in scena dal 9 al 19 Marzo, la BMW esporrà un’importante novità. Stiamo parlano della nuova BMW Serie 5 Touring. Analogamente alla berlina, anche la seconda variante di carrozzeria della Serie 5 ricca di tradizione affascina con un’estetica ammodernata, un esclusivo concetto di visualizzazione e di comando, innovativi sistemi di assistenza e notevoli progressi nel campo dell’interconnessione digitale. Altrettanto affascinante è l’elevata funzionalità: lo schienale del divanetto posteriore divisibile nel rapporto 40:20:40, lo sblocco elettrico telecomandato dello schienale del divanetto attraverso un pulsante nel bagagliaio, il lunotto ad apertura separata e l’azionamento automatico del cofano del bagagliaio, con l’optional apertura e chiusura touchless. Il volume del bagagliaio, invece, è aumentato a 570-1.700 litri.

BMW a Ginevra i nuovi sitemi di assistenza alla guida

Il progresso inerente ai sistemi di assistenza alla guida è documentato dal Lane Change Assistant e dall’assistente di mantenimento di corsia con protezione attiva anticollisione laterale, nonché dall’assistente durante le manovre di evasione collisione. I nuovi sistemi assistono il guidatore nelle manovre di sterzo e di guida in corsia dalla velocità passo passo fino a 210 km/h, assicurando così un livello superiore sia di comfort che di supporto in situazioni particolarmente impegnative.

BMW a Ginevra la nuova serie 5 Touring

Le caratteristiche di guida sportiva della nuova BMW Serie 5 Touring risultano dalla tecnica di assetto costruita ex novo e dall’alleggerimento coerente del peso. Come optional vengono offerti Dynamic Damper Control, il sistema Adaptive Drive con stabilizzazione attiva antirollío, Integral Active Steering. Al momento del lancio la Serie 5 Touring sarà disponibile in cinque varianti: 530i Touring 252 CV, 540i xDrive Touring 340 CV, 520d Touring 190 CV e 530d Touring 265 CV. Tutti modelli sono abbinati di serie al cambio automatico a otto rapporti Steptronic ad eccezione della 520 d, proposta con il tradizionale manuale a sei rapporti.

BMW a Ginevra tutta la gamma della serie 4

Alla kermesse svizzera non mancherà poi la rinnovata famiglia della BMW Serie 4, con (lievi) aggiornamenti estetici abbinati a equipaggiamenti arricchiti. Nella nuova Serie 4 Coupé, Serie 4 Cabrio e Serie 4 Gran Coupé il nuovo disegno delle prese d’aria e delle grembiulature posteriori, completato dai proiettori led di serie e dalle luci posteriori a led, intensifica nuovamente il look esclusivo e sportivo. Negli interni, nuovi elementi galvanizzati, applicazioni cromate e la consolle centrale in nero lucido creano dei sofisticati tocchi stilistici. In combinazione con il sistema di navigazione Professional, i menu del sistema di comando iDrive vengono visualizzati sul Control Display in una struttura a riquadri. I grandi riquadri possono essere ordinati secondo le preferenze personali e offrono un’immagine permanentemente aggiornata dei contenuti dei menu sottostanti.

BMW a Ginevra la nuova i8

Adesso, per i modelli della Serie 4 è disponibile l’optional display della strumentazione multifunzione. Sulla Coupé e Gran Coupé l’assetto più rigido offre inoltre caratteristiche di handling ancora più sportive, senza che ne risenta il comfort. Le luci posteriori full-led ridisegnate e pregiati tocchi stilistici negli interni, invece, rendono il look della M4 Coupé e Cabrio ancora più sofisticato. In entrambe le automobili sportive high-performance sono state montate la nuova edizione del sistema di navigazione Professional e l’ultima versione dei servizi ConnectedDrive. Dulcis in fundo, spazio anche per la divisione elettrica. A Ginevra, infatti, andrà in scena l’anteprima mondiale della BMW i8 Protonic Frozen Black Edition -caratterizzata da una personalizzazione estetica dedicata e un allestimento esclusivo degli interni- affiancata dalla i8 Protonic Frozen Yellow Edition.