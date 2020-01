Bmw anticipa la primavera con tante novità green

L’estensione della tecnologia Mild Hybrid a nuovi modelli, più varianti e una gamma di nuove finiture interne. BMW si prepara ad una primavera calda e “green”, annunciando una serie di novità legate soprattutto alla riduzione del consumo di carburante e all'ottimizzazione del comportamento delle emissioni. A partire dal mese di marzo, l'innovativa tecnologia Mild Hybrid, già in uno con la BMW Serie 5 sarà utilizzata anche nella BMW Serie 3 e BMW X3 e BMW X4. La tecnologia comprende un generatore di avviamento a 48 Volt estremamente potente e una batteria aggiuntiva e migliora sia l'efficienza che la dinamica dei veicoli dotati di questa tecnologia. La tecnologia Mild Hybrid offre maggiori possibilità per sfruttare l'energia recuperata in frenata. L'energia recuperata in caso di sovraccarico e frenata non viene utilizzata solo per alimentare le funzioni del veicolo ad azionamento elettrico, ma anche per generare ulteriore potenza motrice. Il generatore di avviamento a 48 Volt fornisce una potenza addizionale fino a 8 kW/11 CV. L'over-boost elettrico si verifica spontaneamente migliorando la dinamica all'avvio e nelle accelerazioni da fermo. Durante la guida, l'over-boost elettrico può essere utilizzato per supportare il motore a combustione interna, consentendogli di funzionare il più frequentemente possibile entro un intervallo di carico ottimizzato in termini di efficienza e di ridurre i picchi di consumo. Inoltre, quando si guida entro intervalli operativi inefficienti, è possibile fornire alla batteria da 48 Volt energia aggiuntiva dal generatore di avviamento aumentando il punto di carico quando necessario. Allo stesso tempo, entro la primavera del 2020, altri 33 modelli BMW soddisferanno lo standard sulle emissioni Euro 6d, che sarà vincolante solo dal 2021. Un'ulteriore variante di modello per la BMW Serie 1 e nuove motorizzazioni per la BMW Serie 3 Berlina e la BMW Serie 3 Touring miglioreranno la varietà di opzioni disponibili nel segmento premium compatto e premium di gamma media. Ulteriori opzioni per gli interni offrono una maggiore personalizzazione nella BMW X5, nella BMW X6 e nella BMW X7.