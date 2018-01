BMW Group in Italia supera quota 85.000 immatricolazioni nel 2017

BMW Group Italia ha chiuso il 2017 con numeri davvero interessanti: 85.593 unità immatricolate complessivamente, che rappresentano un incremento dell’1,55% rispetto all’anno precedente.

Si tratta di una crescita che va di pari passo con quella del mercato italiano che ha immatricolato 1.970.497 con un aumento complessivo delle vendite del 7,9%.

BMW con una crescita dell’1,71 % ha immatricolato 60.873 auto mentre MINI, con un incremento dell’1,17%, ha raggiunto quota 24.720, record assoluto di vendite in Italia nella storia del marchio. Non male anche BMW Motorrad che registra 12.232 immatricolazioni nel a cui si aggiungono 1.397 scooter.

Qual è il modello BMW più venduto nell’anno che si è appena concluso? E la BMW X1 che si riconferma con 13.336 unità immatricolate; a seguire troviamo la BMW Serie 1 (11.470). Per quanto riguarda MINI la MINI hatch si conferma best seller del marchio in Italia con 11.729 vetture. Con 3.755 moto immatricolate, la BMW R 1200 GS si conferma moto più venduta del mercato oltre 500 cc in Italia dal 2010.

“In uno scenario di mercato che nel 2017 ha avuto differenti velocità”, ha detto Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A. “con una prima parte dell’anno più dinamica e una seconda più “piatta” soprattutto nel settore dei privati, siamo riusciti ad ottenere un risultato complessivo di crescita rispetto al 2016. Mi fa piacere ricordare alcuni dati significativi: il record assoluto di MINI nel nostro Paese, l’ennesimo risultato di livello di BMW Motorrad e – last but not least – la performance di BMW con oltre 60.000 vetture vendute e una crescita della gamma elettrificata del 93 % rispetto allo scorso anno. In tema di elettrificazione, a breve, lanceremo un’iniziativa per testimoniare il nostro impegno in prima persona a sostegno di una mobilità sostenibile. Per questi risultati vorrei ringraziare tutta la squadra di BMW Group Italia e i nostri partner concessionari con i quali abbiamo lavorato nel corso dei 12 mesi passati per raggiungere questi traguardi”.

Com’è andata, invece, con la vendita di vetture elettriche? In Italia, nel corso del 2017, sono state vendute 348 vetture elettriche BMW i3 di cui 216 dotate di Range Extender con una crescita del 54 % rispetto al 2016. Le immatricolazioni delle vetture elettrificate del BMW Group in Italia (elettriche e ibride plug-in) sono aumentate del 93 % raggiungendo quota 1.608.

L’offerta di vetture elettriche ed elettrificate oggi comprende nove modelli che coprono quasi tutta la gamma. Alle tre BMW i (i3 BEV e REX e i8) si aggiungono, infatti, le BMW iPerformance, caratterizzate da un sistema propulsivo ibrido plug-in (disponibile sulla BMW Serie 2, 3, 5, 7 e la BMW X5) e la MINI Countryman, anch’essa disponibile con tecnologia ibrida plug-in.

A completare i nove modelli elettrificati offerti dal BMW Group l’azienda produce anche lo scooter ideale per la mobilità elettrica urbana premium: il BMW C evolution. Le 1.500 unità vendute in tutto il mondo, di cui 112 in Italia, si uniscono alle 100.000 automobili elettrificate (1.608 in Italia) che l’azienda ha venduto nel 2017.