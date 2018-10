BMW i3S : l'elettrico in declinazione sportiva

L’ulteriore sviluppo della tecnologia BMW eDrive assicura ancora una volta un avanzato piacere di guida nei modelli full electric del brand BMW i. Con la capacità della cella aumentata a 120 (Ah) e una capacità lorda di 42,2 kWh, una nuova generazione di batterie ad alto voltaggio permettono alla BMW i3 (120 Ah) e alla BMW i3s (120 Ah) di garantire un’autonomia maggiore a partire da Novembre 2018. Nell'uso quotidiano, i due modelli hanno ora un’autonomia di 260 chilometri, un aumento quasi del 30% rispetto al passato. Grazie a queste novità, BMW i consolida la propria posizione di leader dell'innovazione e di pioniere nella mobilità elettrica, mantenendo inalterato il piacere di guida e l’eccellente praticità caratteristiche del brand.

Dal lancio sul mercato della BMW i3, la capacità della sua batteria è raddoppiata aumentando conseguentemente l’autonomia dell'auto. Oltre alla nuova batteria, sono disponibili nuove finiture per gli esterni, un nuovo colore optional per gli interni e fari adattivi a matrice di led per gli abbaglianti. Il display del menu ottimizzato per il sistema operativo iDrive con pulsanti nel riquadro e in modalità live è ora disponibile anche in combinazione con il sistema di navigazione opzionale Business. In futuro, sarà disponibile un pacchetto sportivo che include passaruota neri e sospensioni sportive con ammortizzatori specifici, molle e stabilizzatori, assetto ribassato, carreggiata allargata e cerchi in lega leggera da 20 pollici.

L’elettronica di ricarica di bordo consente un rapido rifornimento di energia. Il cavo di ricarica standard è pensato per essere collegato a una presa domestica convenzionale. Tramite presa domestica, è garantito l'80% di carica in circa 15 ore con una capacità di carica di 2,4 kW. La iWallbox consente una ricarica trifase con una potenza di 11 kW. In questo caso, il tempo richiesto per raggiungere l'80% di carica della batteria è di 3,2 ore. Le vetture possono essere ricaricate presso le stazioni di ricarica fast alimentate a corrente continua. In questo caso, la capacità di carica è di 50 kW e la batteria raggiunge l'80% della sua carica in soli 42 minuti.

Grazie alla capacità della batteria aumentata a 42,2 kWh, l'ultima versione della i3 riflette fin dal principio l'impegno del brand per un uso responsabile delle risorse: non solo energia priva di emissioni ma anche attenzione nella selezione dei materiali, nelle tecniche di produzione e nei servizi di mobilità. L'emissione di CO2 per la BMW i3 (120 Ah) e la BMW i3s (120 Ah) è minima in tutto il ciclo di vita del veicolo, dall'estrazione e produzione delle materie prime fino all'utilizzo e al riciclaggio. Questa particolare attenzione si traduce in una sensibile riduzione dell'impatto ambientale dei due modelli, se paragonati a modelli simili ad alimentazione convenzionale.

In attesa di verificare con mano l’ulteriore incremento energetico, abbiamo provato la i3S nella versione da 94 Ah della seconda generazione (introdotta nel 2016) con una capacità pari a 33 kWh. Le prestazioni di tutto rispetto oramai sono cosa nota e con i suoi 135 kW, pari a 184 CV, l’elettrica tedesca accelera in 6,9 secondi. Oltre alla grande agilità e manovrabilità, il fattore che più ci ha colpiti durante il nostro test – durante il quale ci siamo spinti anche fuori città- è stato rappresentato dalla possibilità di spostarsi senza ansie di rimanere a piedi. Questo grazie anche al piccolo motore termico che mantiene la ricarica alle batterie e permette all’autonomia di superare i 250 km reali. Davvero niente male.