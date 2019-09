BMW Italia e Sanlorenzo insieme per percorrere nuove strade

BMW e Sanlorenzo, due eccellenze che hanno scelto di unirsi in una partnership che li vedrà insieme protagonisti in una serie di appuntamenti internazionali.

Una collaborazione, annunciata in occasione del Salone nautico di Genova, che nasce da valori comuni, da un condiviso approccio estetico, progettuale e creativo. BMW e Sanlorenzo infatti si contraddistinguono, da sempre, per la continua ricerca sul prodotto, l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e una capacità unica di progettazione degli spazi interni, per offrire dei progetti personalizzati, che si esprimono attraverso un design puristico dall’eleganza senza tempo, espressione di un lusso raffinato, mai gridato.

L’incontro tra BMW e Sanlorenzo dà così il via ad un vero e proprio percorso di cui Piero Lissoni si fa interprete, a partire dagli atout che uniscono i due brand, e che prende vita nelle installazioni che saranno presentate in diversi eventi di rilevanza internazionale, dal Salone nautico di Genova 2019, al Salone del Mobile 2020 e a seguire gli Elite Days 2020, l’evento Sanlorenzo che ogni anno raduna una community esclusiva di estimatori del marchio.

Piero Lissoni dichiara: “Mi è sempre piaciuto raccontare storie e in questo caso racconto la storia di due storie che hanno intrapreso finora la propria strada, una per terra e l’altra per mare, ma con valori e filosofie comuni. E questa storia per me fa parte di un percorso iniziato con Sanlorenzo, a cui si è aggiunta BMW come partner, che prenderà una nuova strada.”

Da questo binomio scaturisce “The Ark”, la prima installazione presentata in occasione del Salone nautico di Genova. Tra mito e realtà, artigianalità e tecnologia, Piero Lissoni reinterpreta lo scafo di uno yacht SX112, immaginandolo come un’arca dalla forma archetipica, che accoglie a bordo le due BMW X7 per affermarne l’evoluzione.

Le due vetture cromate come forgiate nel metallo, sono così trasformate in due futuristiche sculture che diventano simbolo di avanguardia, di quella volontà di osare, di rompere gli schemi e innovare con audacia che accomuna BMW a Sanlorenzo.

Federico Izzo, Direttore Marketing BMW ha commentato: “BMW ha creato una nuova definizione di lusso automobilistico, in grado di offrire un’esperienza di guida e di vita a bordo ineguagliabile. BMW X7 offre un ambiente lussuoso per ciascuna delle sue tre file di sedili, con equipaggiamenti all’avanguardia che fanno apprezzare ogni viaggio. Il nuovo linguaggio di design di BMW dona all'esterno della BMW X7 la moderna eleganza caratteristica dei modelli del segmento di lusso del marchio e aggiunge equilibrio, sicurezza e un deciso senso di autorità. La nuova BMW X7 fa parte dell'offensiva di prodotto di BMW nel segmento del lusso. La crescente presenza nel segmento e l'espansione sistematica del portafoglio di modelli BMW X sono tra le aree chiave che il BMW Group ha identificato, nell'ambito della sua strategia NUMBER ONE> NEXT, per garantire in futuro una crescita continua nei mercati di tutto il mondo.”

La BMW X7 è la prima auto a unire esclusività e spaziosità di un modello di lusso con le proprietà di guida agili tipiche di uno Sports Activity Vehicle (SAV). Il più grande modello della famiglia BMW X porta con sé una nuova percezione di spazio nel segmento del lusso, grazie alle impressionanti dimensioni, al design di alta classe dei suoi interni e all'allestimento all'avanguardia. Allo stesso tempo, l’avanzata tecnologia dei motori e del telaio della BMW X7 assicura performance di rilievo, anche in fuoristrada, un comfort di guida superiore e le doti dinamiche e di maneggevolezza su strada per cui i SAV sono rinomati.

Due esempi della capacità ineguagliabile di BMW e Sanlorenzo di ampliare ogni volta il proprio immaginario e di vedere nell’impossibile una nuova sfida spingendo sempre più in là i propri confini.