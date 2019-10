BMW Motorrad, quattro anteprime mondiali a EICMA 2019

Lo stand BMW Motorrad all'EICMA 2019, (dal 5 al 10 novembre 2019), sarà emozionante come mai prima d'ora grazie al nuovo approccio del brand BMW Motorrad. "Make Life A Ride" - il motto di BMW Motorrad che celebra il motociclismo come uno stile di vita e la trasforma in un'esperienza unica e unificante, prende varie forme e sfaccettature ad EICMA di quest’anno. Oggi più che mai, lo stand in fiera diventa un luogo in cui le persone possono incontrarsi e interagire, un vivace forum che ruota attorno a BMW Motorrad.

Saranno presentate quattro entusiasmanti anteprime mondiali, oltre a ulteriori highlights di prodotto e la nuova collezione di Rider’s Equipment BMW Motorrad per la prossima stagione.

Il mondo di BMW Motorrad su oltre 1.000 mq.

Il palcoscenico centrale è posto al centro dello stand, completamente ridisegnato e decisamente moderno. Su questo palco si svolgono la conferenza stampa e gli appuntamenti che compongono il resto del programma durante l'intera durata della manifestazione. Di fronte al palco c'è una piattaforma molto ampia, che invita i visitatori a fermarsi, rilassarsi e ascoltare. Grazie ai touchpad installati, gli appassionati possono anche scoprire tutte le caratteristiche dei modelli BMW Motorrad. Informazioni circa le motociclette, gli accessori, l’abbigliamento, le esperienze e altri argomenti relativi a BMW Motorrad sono organizzati nello stand in diagonale e divisi per isole tematiche che creano un insieme armonioso.

Il nuovo concept dello stand è di grande attrattiva e consente agli appassionati di motociclette in visita e agli esperti di BMW Motorrad di confrontarsi e scambiarsi idee. L'obiettivo è rendere la visita alla fiera, e anche l'approccio al brand, più accessibili, interattivi e orientati all'esperienza.