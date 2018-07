BMW presenta il primo report di SpecialMente.

Cultura, dialogo interculturale, inclusione sociale, sicurezza stradale, sostenibilità. Sono cinque i pilastri del primo report di SpecialMente, progetto di BMW Group Italia che raccoglie tutte le attività di Corporate Social Responsibility (CSR) della Casa di Monaco in Italia.

BMW Group Italia, filiale nazionale dell’azienda leader nel settore automotive e presente in 140 Paesi in tutto il mondo, ha saputo trasformare il proprio impegno nella sostenibilità in creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder. Il primo report di SpecialMente sintetizza l’investimento della Casa di Monaco in favore della responsabilità sociale d’impresa attraverso numeri che raccontano i risultati degli ultimi anni e che rappresentano la base per una maggiore presenza di BMW Group Italia all’interno della società in futuro.

Nel report sono riportati dei dati salienti che pongono la società tra le più virtuose del settore: più di 600mila persone raggiunte dal programma di CSR di BMW Italia dal 2001 ad oggi con attività online ed esperienze dirette. SpecialMente è anche un luogo virtuale, un’articolata piattaforma web che è online dal 2015 e che raccoglie tutti i contributi e le iniziative di BMW Italia nell’ambito della responsabilità sociale. Il sito www.specialmente.bmw.it, nato alla fine del 2015, nei suoi due anni di vita ha ospitato oltre 400 contributi ed è stato visitato da oltre 100 mila persone.

Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare numeri così positivi, risultato dell’impegno di tutta l’azienda e del coinvolgimento degli stakeholder. Ci impegniamo a portare avanti la nostra missione con la massima responsabilità con l’obiettivo di offrire iniziative di CSR non solo ai nostri clienti, dipendenti, concessionari e partner, ma anche alla società e il mondo in cui viviamo. Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione responsabile, noi come BMW Italia abbiamo dimostrato non solo di crederci, ma di essere un punto di riferimento nel settore e nel mondo delle imprese in generale”.

SpecialMente è una piattaforma che include una lunga serie di attività e testimonia come il tema della responsabilità sociale d’impresa sia radicato nella cultura aziendale di BMW Italia. Il progetto non è solo parte integrante della strategia del BMW Group, ma anche punto di riferimento all’interno dell’universo della Casa di Monaco, in termini di intensità, integrazione e capacità di agire nel tessuto sociale nel quale l’azienda opera.

Dal 2014 in poi, BMW Group Italia ha strutturato in modo più organico le proprie iniziative di responsabilità sociale d’impresa, in linea con la filosofia del BMW Group, e nel rispetto delle iniziative avviate in Italia. È nato così SpecialMente, che raccoglie sotto un unico nome tutte le attività che BMW Italia ha implementato in diversi settori fin dall’inizio del 2001, quando è iniziata la collaborazione con la Divisione di Neuroscienze del Prof. Gianvito Martino, oggi Direttore Scientifico dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha dato vita alla BMW Research Unit–OSR.