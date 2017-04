BMW R 1200 R Black Edition solo per i motociclisti italiani

BMW Motorrad presenta la R 1200 R, la roadster boxer la più rappresentativa dei valori tradizionali del marchio e la più amata per la sua versatilità, viene ora proposta in una nuova versione Black Edition realizzata da BMW Italia esclusivamente per il mercato italiano.

La BMW R 1200 R Black Edition completa la gamma



La nuova BMW R 1200 R Black Edition si affianca alle altre tre livree presenti in gamma e si distingue per la colorazione Black Storm metallizzata con doppio filetto Alpinewhite che ricorda i classici modelli Roadster del passato, evidenziando la trasversalità di utilizzo della R 1200 R, una roadster unica sul mercato per la sua capacità di coniugare prestazioni entusiasmanti e tecnologia all’avanguardia con una vocazione all’utilizzo a 360° estremamente godibile.

Anche la cornice del faro anteriore ripropone la medesima finitura Black Storm metallizzata, così come il logo del modello in tinta posizionato sul pannello centrale del serbatoio. Specifici anche il parafango anteriore, i pannelli laterali del serbatoio ed i fianchetti laterali del codino. Il telaio e il drivetrain sono di colore nero, così come le pinze freno anodizzate nello stesso colore.

BMW R 1200 R Black Edition di distingue per un allestimento esclusivo

L’allestimento speciale si completa con una ricca dotazione di serie ideale per esaltarne le straordinarie caratteristiche touring come il Pacchetto Comfort, che comprende lo scarico cromato, le manopole riscaldate e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici RDC, le sospensioni adattive Dynamic ESA, il faro e gli indicatori di direzione a Led, il portapacchi, supporti e valigie laterali nella classica colorazione grigia. Ulteriori personalizzazioni sono comunque disponibili in fase di acquisto scegliendo dall’ampio catalogo BMW Motorrad.

BMW R 1200 R Black Edition 125 Cv da domare



La nuova BMW R 1200 R Black Edition è equipaggiata con il noto propulsore Boxer DOHC già montato nella R 1200 GS, nella R 1200 GS Adventure, nonché nella R 1200 RT e nella R 1200 RS. L’unità eroga 92 kW (125 CV) a

7.750 g/min e sviluppa una coppia massima di 125 Nm a 6.500 g/min.

Grazie all’air box e al terminale di scarico specifico per questo modello, ai regimi più bassi la R 1200 R offre dei leggeri vantaggi a livello di coppia anche rispetto alla R 1200 GS, alla GS Adventure e alla RT. Questo permette di aumentare l’elasticità e la capacità di spunto in tutti i campi di regime.

La nuova BMW R 1200 R Black Edition è disponibile ad un prezzo esclusivo di 15.900 euro chiavi in mano (primo tagliando, costi di preconsegna e immatricolazione inclusi) presso le concessionarie aderenti.