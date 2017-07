BMW Serie 7 “40 Years Edition”: un edizione esclusiva per i suoi 40 anni

BMW ha realizzato la Serie 7 “40 Years Edition”. Si tratta di un’esclusiva versione nata per celebrare il quarantesimo compleanno dell’iconica vettura. Infatti, da ormai quattro decenni il numero “7” nella nomenclatura dei modelli BMW è riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di lusso, di piacere di guida e d’innovazione. Con i suoi modelli top della gamma, il costruttore di auto premium mette in evidenza gli ultimi risultati della sua eccellente competenza tecnologica e della sua approfondita conoscenza del comfort totale, dello stile all’avanguardia e della qualità senza compromessi.

BMW Serie 7 “40 Years Edition”, design esclusivo

Questo tipico insieme d’innovazione ed esclusività continua a influenzare fortemente il carattere delle berline di lusso, anche nella sesta generazione di modelli e, con la BMW Serie 7 “40 Years Edition”, questo carattere viene ora espresso in modo particolarmente concentrato. Con le loro esclusive caratteristiche di design esterne e interne, questi modelli Edition sottolineano l’eleganza rappresentativa e lo stile avanzato di queste berline di lusso. La BMW Serie 7 “40 Years Edition” farà il suo debutto mondiale in occasione del Salone Internazionale di Francoforte 2017 (IAA).

BMW ha realizzato la Serie 7 “40 Years Edition”, solo 200 esemplari

I modelli BMW Serie 7 “40 Years Edition” vengono prodotti nel numero limitato di 200 esemplari e costruiti sulla base delle specifiche del singolo cliente nello stabilimento BMW di Dingolfing, che è stato il luogo di nascita di queste berline di lusso fin dal 1977. Saranno proposti a partire da ottobre, sia a passo normale sia a passo lungo. Sotto al cofano si potrà optare per tutti i motori a sei, otto e dodici cilindri disponibili in gamma per la variante convenzionale. Saranno facilmente riconoscibili grazie all’impiego di una livrea dedicata: Individual Frozen Silver oppure Individual Petrol Mica.

BMW ha realizzato la Serie 7 “40 Years Edition”, verniciatura speciale

I colori, che vengono applicati con un procedimento particolarmente elaborato, sono offerti insieme al pacchetto M Aerodynamics, con la Shadow Line BMW lucida. Un look completato dai cerchi in lega da 20 pollici con i raggi disposti a V. Un’ulteriore caratteristica del design esterno è costituita dalla targhetta creata esclusivamente per l’anniversario del modello e situata sui rivestimenti dei montanti B e sulle soglie delle portiere.

BMW ha realizzato la Serie 7 “40 Years Edition”, interini esclusivi

Anche all’interno dei modelli Edition, l’abbinamento di materiali selezionati, di un design esclusivo e di una lavorazione di alta precisione tipici delle opzioni di equipaggiamenti BMW Individual crea un aspetto altamente sofisticato. Le finiture in pelle Merino BMW Individual a grana fine nella combinazione di colori Smoke White/Cohiba o Smoke White/Black, con cordoncini lavorati a mano di Colore Smoke White si armonizzano perfettamente con il rivestimento del padiglione in Alcantara Smoke White BMW Individual.

BMW ha realizzato la Serie 7 “40 Years Edition” tutto è esclusivo

Inoltre, i modelli della BMW Serie 7 “40 Years Edition” sono tutti dotati di sedili confortevoli sia anteriori sia posteriori. Strisce decorative interne BMW Individual sono offerte o con una finitura Black Piano Lacquer o con una finitura in legno di eucalipto di alta qualità con venature lineari nel colore Smoke Brown lucido, a seconda del colore della tappezzeria. Nel settore del pannello strumenti davanti al sedile passeggero troviamo una targhetta Edition. Lo stile esclusivo viene completato da due cuscini Smoke White della manifattura BMW Individual, che, come i poggiatesta, portano anch’essi la scritta Edition, nonché tappetini in Smoke White con bordi neri oppure marrone Cohiba.