BMW serie 8 Concept, il futuro passa dalLago di Como

BMW sceglie il Concorso d’Eleganza Villa d’Este per presentare il Concept della nuova Serie 8,l’essenza di una moderna coupé BMW realizzata con un affascinante studio di design. La concept servirà da assaggio per un prossimo modello BMW, la nuova BMW Serie 8 Coupé, il cui lancio è in programma per il 2018 nell’ambito della più grande proposta di modelli nella storia dell’azienda. La strategia NUMBER ONE > NEXT vede il BMW Group puntare all’aumento in maniera significativa delle vendite e delle entrate nella classe di lusso, dove la BMW Serie 8 Coupé giocherà un ruolo importante. “Per BMW il numero 8 ha sempre rappresentato il massimo in termini di prestazioni sportive e di esclusività”, spiega Harald Krüger, Chairman of the Board of Management di BMW AG. “La futura BMW Serie 8 Coupé dimostrerà che le dinamiche raffinate e il lusso moderno possono convivere. Questo sarà il prossimo modello nell’espansione dell’offerta di auto di lusso e innalzerà il benchmark per le coupé in questo segmento. Allo stesso tempo, rafforzeremo la nostra rivendicazione di leadership nel segmento delle auto di lusso”.