Brembo debutta nel Campionato Mondiale Fim Enel MotoE

Brembo, è pronta al debutto nel primo Campionato Mondiale Fim Enel MotoE, serie monomarca riservata alle moto full electric, come fornitore dell’intero impianto frenante di tutte le 18 Ego Corsa di Energica Motor Company, il primo costruttore mondiale di moto elettriche supersportive.

La MotoE rappresenta una nuova, importante sfida per Brembo che, dopo l’ingresso nel campionato FIA Formula E a partire dalla Stagione 5 ancora in corso, aumenta la propria presenza nelle competizioni motoristiche elettriche.

Il neonato campionato costituisce inoltre una piattaforma di sviluppo molto interessante per Brembo, che potrà sperimentare e sviluppare negli anni a venire soluzioni tecniche specifiche da trasferire sulle moto e sugli scooter elettrici da strada.

Come in ogni competizione motoristica, anche in questo caso l’impianto frenante è stato studiato per fornire massima efficienza e prestazioni alle Ego Corsa ed è composto da dischi in acciaio, pinze monoblocco, pompa radiale e pastiglie.

I dischi in acciaio sono chiamati T-Drive e sono nati per il motorsport, come frutto dall’esperienza maturata da Brembo in Superbike e MotoGP. Presentano un diametro di 336 mm e spessore di 7,1 mm con configurazione specificamente progettata per le moto Energica Ego Corsa. Sono costituiti da otto perni a “T” ricavati sul disco e da otto sagome sulla campana, che consentono l'eliminazione dei nottolini di trascinamento: una soluzione che permette di trasmettere la coppia frenante in modo più efficace.

La pinza anteriore è una monoblocco, ricavata dal pieno. Nota al Campionato MotoGP nel quale si è cimentata con i dischi in acciaio fino alla stagione 2017, è stata personalizzata da Brembo per adattarsi alle esigenze delle Ego Corsa. Presenta 4 pistoni con diametro differenziato in Titanio.

Alle pinze e ai dischi, Brembo ha deciso di abbinare le pastiglie Z04, già rodate nelle gare del campionato Superbike, nel campionato SuperSport e in Moto2 e caratterizzate da elevato attrito e costanza di rendimento soprattutto con temperature disco elevate.

Completa l’impianto la Pompa radiale, ricavata dal pieno con diametro 19 mm e interasse 18 mm. Questa tecnologia dona un feeling unico alla frenata, consentendo in tutte le condizioni di utilizzo prontezza, modulabilità e una eccellente linearità tra la forza applicata alla leva dal pilota e la risposta frenante.

Un importante elemento di novità è infine l’assenza della pompa frizione, data l’assenza della frizione stessa sulle moto elettriche Energica.

Il gruppo Brembo è presente nel Campionato Mondiale Fim Enel MotoE anche con il proprio marchio Marchesini, che equipaggia tutte le Energica Ego Corsa con ruote in alluminio forgiato a 7 razze.