C’è l’accordo! Bmw acquisisce la quota Sixt SE in DriveNow

Bmw Group acquisisce la quota Sixt SE in DriveNow e prosegue il proprio sviluppo sistematico come azienda di mobilità customer-centric. La firma di queste ultime ore è soggetta all’approvazione da parte delle autorità antitrust.Con questa operazione, il provider leader mondiale di mobilità premium offre ai clienti soluzioni integrate efficienti e sostenibili da un’unica fonte.

Il settore in rapida crescita di servizi di mobilità è uno dei punti fondamentali della strategia aziendale NUMBER ONE>NEXT del Bmw Group, come dimostrato dall’espansione da parte dello stesso Bmw Group della sua offerta nelle aree della mobilità on demand (DriveNow e ReachNow), di parcheggi (ParkNow) e della ricarica delle batterie (ChargeNow) in modo sostenibile.

L’acquisizione delle azioni Sixt è quindi l’ulteriore passo di questa strategia, dopo l’acquisizione di Parkmobile LLC a inizio gennaio, operazione che ha reso il Bmw Group il provider mondiale leader nelle soluzioni di parcheggi digitali.

“Abbiamo ottenuto un successo straordinario con DriveNow nel corso degli ultimi sette anni - afferma Peter Schwarzenbauer, membro del consiglio d’amministrazione di BMW AG responsabile per Mini, Rolls-Royce, Bmw Motorrad, Customer Engagement e Digital Business Innovation Bmw Group - grazie agli sforzi dei dipendenti DriveNow e all’eccellente cooperazione con il nostro joint venture partner, Sixt. Sixt rimarrà per noi un partner importante anche in futuro”.

“Il nostro obiettivo - aggiunge - è conquistare 100 milioni di clienti con i nostri servizi di mobilità premium entro il 2025. Con DriveNow come sussidiaria interamente controllata abbiamo in mano tutte le opzioni per lo sviluppo strategico continuo dei nostri servizi”.

“La nostra esperienza nei servizi di mobilità - conclude Schwarzenbauer - sostiene il nostro futuro sviluppo di flotte autonome, elettrificate e connesse”.

Indipendentemente dall’acquisizione delle quote di Sixt in DriveNow, il Bmw Group e Sixt continueranno la loro consolidata partnership di successo attraverso la consegna di veicoli Bmw e Mini per la flotta Sixt.

“Lo sviluppo congiunto di DriveNow dimostra in modo inequivocabile la forza innovativa di Sixt e del Bmw Group - sostiene dal canto suo Alexander Sixt, membro del consiglio d’amministrazione di Sixt SE, responsabile della strategia del gruppo - Vorremmo ringraziare i dipendenti DriveNow e il Bmw Group per questo successo e non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership strategica con il Bmw Group attraverso i nostri contratti per la consegna di veicoli dei marchi Bmw e Mini”.

DriveNow è stata fondata nel 2011 come joint venture di car-sharing premium tra il Bmw Group e la Sixt SE. Il servizio viene già utilizzato da oltre un milione di clienti in tredici città europee. La flotta comprenderà oltre 6.000 veicoli dei marchi premium Bmw e Mini in tutta Europa.

La Bmw i3 elettrica è disponibile per gli utenti anche in tutte le sedi di DriveNow.

“Nel 2017 - dice il direttore amministrativo di DriveNow, Sebastian Hofelich - i nostri clienti hanno guidato per oltre otto milioni di chilometri con la flotta elettrica DriveNow, distanza che equivale a girare intorno al mondo per oltre 200 volte in modalità elettrica. DriveNow non soltanto riduce il traffico e migliora la situazione di parcheggio nelle aree urbane, ma sostiene anche la svolta verso la mobilità elettrica. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner di franchising e con le autorità cittadine per dare attivamente forma alla mobilità urbana sostenibile”.