Cambio ai vertici del Design Volkswagen

Cambio di leadership al Design Volkswagen: dall’1 aprile 2020, il Capo Designer della marca Volkswagen Klaus Bischoff assumerà il ruolo di Responsabile Design del Gruppo, mantenendo in una prima fase entrambi i ruoli. Jozef Kabaň subentrerà a capo del Design della marca Volkswagen a partire dall’1 luglio 2020. Michael Mauer, oggi Responsabile sia del Design di Gruppo, sia di quello Porsche, si concentrerà sulle sue responsabilità alla Porsche una volta che i cambiamenti saranno effettivi.

Detentore di un Master of Arts, Jozef Kabaň, 46 anni, ha iniziato la sua carriera nel 1993 al Design Esterni della Volkswagen. Qui è stato nominato nel ruolo di Team Leader, cui dal 1998 ha aggiunto quello di Capo Design Esterni alla Bugatti. Nel 2003 si è trasferito all’Audi, dove è stato Responsabile Design Esterni dal 2006. Kabaň è stato a capo del Design della marca ŠKODA dal 2008 al 2017. Nel 2017, è diventato Responsabile Design della BMW, per poi essere nominato nel 2019 a capo del Design Rolls-Royce.

Klaus Bischoff, 57 anni, ha una Laurea in Design e lavora per la Volkswagen dal 1989. Ha iniziato la sua carriera nel Design Interni di Wolfsburg, per poi essere nominato Responsabile dei Concept nel 1996. Dopo aver ricoperto vari ruoli manageriali come Responsabile Interni, Responsabile Esterni e Responsabile Veicolo, Bischoff è stato nominato a capo del Design Center di Wolfsburg nel 2006. Nel 2007, è diventato Responsabile del Design della marca Volkswagen.

Michael Mauer, 57 anni, ha studiato Design Automobilistico per poi iniziare la sua carriera con Mercedes-Benz nel 1986, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali nel Design fino al 2000. In quell’anno, è passato a Saab nel ruolo di Direttore Esecutivo Design, oltre a ricoprire poi la carica di Responsabile del Design Avanzato alla General Motors Europe dal 2003. Mauer è Responsabile del Design della Porsche AG dal 2004, cui si è aggiunto il ruolo di Responsabile Design del Gruppo dal 2016.