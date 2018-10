Campionato del Mondo di Rallycross,dura lotta per il Team Peugeot in Germania

Bruno Famin, Direttore di PEUGEOT SPORT

“È difficile trarre un bilancio positivo da questo weekend, ma abbiamo avuto ancora una volta la conferma di ciò che avevamo già constatato da tempo: la velocità complessiva della vettura è molto soddisfacente e ci mancano pochissimi progressi da compiere per trasformare questa performance in vittoria. Uno dei momenti forti della gara è stato senz’altro la bella vittoria di Timmy Hansen nella Q4 ieri mattina. Dobbiamo anche sottolineare la competitività di Kevin, che ha lottato come un leone nella finale, partendo dal fondo della griglia. Sfortunatamente è stato vittima di un incidente che offusca la fine della sua prova. Tuttavia, la velocità e la determinazione che ha dimostrato fino a quel momento gli serviranno da incoraggiamento, e non vediamo l’ora che si rimetta al volante per continuare a progredire. Per quanto riguarda Timmy e Sébastien, anche loro sono stati autori di prestazioni significative, quando non erano bloccati nel traffico, che è stato uno dei loro grossi problemi in questo week-end appena concluso, su una pista che offre poche possibilità di sorpasso. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per non dovere dipendere da queste situazioni. È un compito difficile, tenuto conto del fatto che i divari tra i costruttori nel WRX sono infinitesimali, ma rimane la nostra missione, tra la fine di quest’anno e la prossima stagione. Abbiamo imparato moltissimo da ogni gara e anche questa volta abbiamo individuato alcuni elementi chiave da migliorare.”

Kevin Hansen, PEUGEOT 208 WRX #71 – 6° in finale

“È ovvio che non volevo concludere il weekend all’ospedale, ma il weekend non si è svolto esattamente come avevo previsto. Nelle gare automobilistiche, gli incidenti fanno parte del gioco: bisogna essere capaci di analizzarli e passare velocemente ad altro. La corsa stava andando abbastanza bene per me. Avevamo una buona velocità,