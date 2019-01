car2go archivia un 2018 ricco di successi

Car2go, anche nel 2018, conferma il trend positivo nel campo del carsharing free-floating grazie ad un aumento del 21% nel numero di utenti globali che raggiungono quota 3,6 milioni. In Italia, gli iscritti sono cresciuti del 26% per un totale di 604.000 clienti. Il Bel Paese si colloca quindi al secondo posto tra le nazioni car2go con il maggior numero di utenti, subito dopo la Germania, che conta 1 milione di clienti.

Le città car2go

Berlino con 282.000 clienti, Chongqing in China con 273.000 clienti e Madrid con 237.000 clienti rimangono, invece, le città car2go con più utilizzatori. car2go ha registrato, inoltre, una forte crescita di utenti (+18%) anche nelle location con flotte di veicoli elettrici: Amsterdam, Madrid e Stoccarda, il 2019 inizia subito col lancio del servizio a Parigi, avremo una quarta città car2go con una flotta completamente elettrica."

Car2go viaggia bene soprattutto a…

Solo nel corso del 2018, gli utenti hanno noleggiato uno dei 14.000 veicoli car2go più di 25 milioni di volte e il tempo medio di percorrenza è aumentato del 10% rispetto al 2017. Soprattutto nelle città di Berlino (più 401.000 noleggi), Milano (più 303.000 noleggi) e Torino (più 174.000 noleggi), il numero dei viaggi è aumentato significativamente. Inoltre, oltre il 12% dei noleggi car2go è stato effettuato con veicoli elettrici, portando a zero le emissioni locali.

Crescono anche le aziende

La crescita dei clienti aziendali sottolinea che il carsharing assume sempre più importanza non solo nel settore privato, ma anche nel mondo delle imprese. Il numero di clienti business di car2go è aumentato, infatti, del 37% durante il 2018: sono oltre 58.000 le aziende che offrono già car2go come soluzione di mobilità ai propri dipendenti.

A proposito di flotta

“Il 2018 ha portato numerosi nuovi veicoli a disposizione degli utenti car2go – dichiara Gianni Martino Country Manager Car2Go - Modelli smart più confortevoli sono stati aggiunti alle flotte di car2go, in particolare in Italia, Madrid, Stoccarda e Vienna. A Roma, ad esempio, è possibile visitare la capitale italiana a bordo della smart fortwo cabrio, mentre la nuova Classe A può essere noleggiata a Monaco e ad Amburgo.

car2go offre una soluzione sostenibile per la mobilità urbana e, in quanto parte integrata del mix di trasporti, contribuisce significativamente alla riduzione della congestione nelle città. car2go è uno dei più grandi fornitori di carsharing elettrico free-floating in quanto gestisce una flotta di 2.100 veicoli elettrici in quattro città europee. Incrementare continuamente questi effetti positivi è uno dei nostri obiettivi principali”.