Sabato, 4 gennaio 2020 - 08:53:00 CES 2020: Nissan svela il Concept Ariya Il crossover elettrico, il van per gelati a zero emissioni, la pallina da golf che va in buca da sola, danno un’idea delle tecnologie che cambieranno il futuro

Guarda la gallery Al CES 2020 Nissan porta un tocco di ospitalità, mostrando la propria visione di mobilità del futuro con il crossover elettrico concept Nissan Ariya, il van per gelati a zero emissioni e la pallina da golf che va in buca da sola. Il concept Nissan Ariya fa il suo debutto in Nord America proprio al salone di Las Vegas. Mettendo insieme tecnologie avanzate e una piattaforma EV completamente nuova, il crossover Nissan a zero emissioni è la piena espressione della Nissan Intelligent Mobility, inoltre un’ampia gamma di tecnologie e servizi offrono esperienze di guida e di possesso nuove e proiettate verso il futuro. Per dimostrare la concretezza delle tecnologie a bordo della vettura, Nissan ne ha sviluppato nuove e creative applicazioni, che sono in mostra a CES. I visitatori del salone possono provarle e divertirsi nello scoprirle a supporto di attività di tutti i giorni. Il design, il layout e il timbro olfattivo (profumo di bergamotto e tè verde) che caratterizzano lo stand Nissan riflettono la tradizionale ospitalità giapponese e la cura del dettaglio. “Omotenashi è una filosofia giapponese di ospitalità che si concretizza nell’attenta cura dei dettagli, che possono anche non essere percepiti dai clienti, ma che contribuiscono alla loro indimenticabile esperienza,” ha spiegato Alfonso Albaisa, Senior Vice President Global Design Nissan. “Questo è quanto vogliamo offrire ai nostri clienti e ai nostri ospiti presso lo stand. Abbiamo cercato di creare l’esperienza immersiva capace di dare la stessa sensazione di ospitalità, emozione e maestria giapponese che si prova alla guida delle nostre ultime vetture e nell’uso delle tecnologie che portano il futuro nella nostra vita.” Al CES Nissan esporrà: Il crossover elettrico concept Nissan Ariya . Presso l’area Nissan Intelligent Mobility, esperti delle tecnologie Nissan danno dimostrazione delle dotazioni del concept Ariya quali il sistema avanzato di assistenza stradale ProPILOT 2.0, il sistema di controllo dei due motori elettrici e della trazione sulle quattro ruote, il sistema Smart Route Planner a i meta-materiali acustici per un abitacolo silenzioso.

Il van per gelati a zero emissioni: è possibile rilassarsi con un gelato servito grazie a un concept van che combina un propulsore elettrico, batteria di accumulo di seconda vita e un generatore a energia solare. Basato sul van 100% elettrico e-NV200, mosso da un motore alimentato con una batteria da 40 kWh, il concept è dotato di un pacco portatile di batterie agli ioni di litio, ottenuto riutilizzando batterie della prima generazione di veicoli elettrici Nissan, che alimenta gli equipaggiamenti di bordo.

La pallia da golf ProPILOT : Ispirandosi al sistema avanzato di assistenza stradale ProPILOT 2.0, Nissan ha creato la pallina da golf che trova sempre il modo di andare in buca. In un Putt riprodotto presso lo stand Nissan, una telecamera sopraelevata identifica la posizione della pallina e della buca, un sistema di sensori e un motore elettrico interno alla pallina permettono a quest'ultima di mantenere la traiettoria fino alla buca. Proprio come le vetture Nissan equipaggiate con ProPILOT 2.0 procedono lungo un percorso predefinito in autostrada.

Power Selfie: I visitatori del CES non possono guidare le vetture di Formula E presenti allo stand Nissan, ma possono ricrearne l'emozionante esperienza. Con il supporto di un ventilatore ad alta potenza e di effetti speciali, il Power Selfie registra un breve video che simula l'accelerazione delle vetture da gara 100% elettriche, che passano da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Gli ospiti dello stand possono creare un GIF in cui sembra che stiano guidando in un circuito da gara.

Vetture di Formula E : Nissan, il primo marchio giapponese a partecipare alla campionato di Formula E, mostra le nuove livree, ispirate al Giappone, delle vetture che gareggeranno nella prossima stagione.

: Nissan, il primo marchio giapponese a partecipare alla campionato di Formula E, mostra le nuove livree, ispirate al Giappone, delle vetture che gareggeranno nella prossima stagione. Nissan LEAF e+: Nissan LEAF e+ vanta un motore potente, un’ampia autonomia di percorrenza, tecnologie avanzate tra cui il sistema di assistenza stradale ProPILOT (che nel mercato statunitense è chiamato ProPILOT Assist) e l’innovativo e-Pedal che permette di guidare utilizzando un solo pedale. Il CES 2020 si terrà dal 7 al 10 gennaio presso il Las Vegas Convention Center. Lo stand di Nissan (#6306) si trova presso il padiglione Nord.