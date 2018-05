“Chiaro e Tondo”la nuova idea di FCA per per sostenere il business

Dopo aver lanciano nei mesi scorsi “Bonus Impresa”, il gruppo FCA presenta la nuova proposta “Chiaro e Tondo” confermando la sua costante attenzione alle Aziende e ai Liberi Professionisti. Nei mesi di maggio e giugno, infatti, questi clienti godranno di un nuovo bonus per l’acquisto di vetture del Gruppo FCA.

In aggiunta, in caso l’automobile sia intestata ad un’azienda, l’acquirente beneficerà di un extra bonus che può arrivare fino a 1.000 euro. Si tratta quindi di un supporto concreto e trasparente da parte di FCA alle imprese che desiderano rinnovare il parco auto anche nei mesi delle tradizionali scadenze fiscali.

A partire da oggi sarà disponibile un portale dedicato www.scontochiaroetondo.it, attraverso il quale gli utenti potranno visualizzare il valore del bonus “Chiaro e Tondo”, specifico per ciascun modello della gamma FCA. Sempre sul sito si potrà richiedere il voucher da utilizzare in concessionaria, che sarà contestualmente inviato all’indirizzo di posta elettronica inserito dal cliente.

Ad esempio, fino al 30 giugno, “Chiaro e Tondo”, grazie anche al contributo delle concessionarie, prevede per l’acquisto di una Fiat Tipo 5 Porte, il modello che combina spazio e personalità, 5.400€ di bonus sulle vetture in pronta consegna. E per le aziende un extra bonus di 500€. Per chi invece desidera mettersi alla guida di una vettura del marchio Jeep, per Renegade, il SUV con le migliori capacità off-road della sua categoria, questo valore sale fino a 6.100€ sulle auto in pronta consegna; e per le aziende un extra contributo di 500€. Per coloro che sono alla ricerca di sportività e comfort ad un livello premium, per Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV della storia del marchio, “Chiaro e Tondo” arriva sino a 9.200 euro sulle auto in pronta consegna, con 1.000€ di extra bonus per le aziende.

Valida fino al 30 giugno 2018, il progetto “Chiaro e Tondo” sarà accompagnato da una nuova campagna di comunicazione declinata su radio, affissioni e web.