Citroen a Transpotec-Logitec 2017: presenta il primo Van Full Electric

La Citroen si presenta a Transpotec–Logitec 2017, in scena a VeronaFiere dal 22 al 25 febbraio, con un'offerta moderna e completa. Con una gamma tra le più ampie del mercato, il Marchio è in grado di offrire soluzioni di carico da 0,5 a 17 metri cubi, per portate utili fino a 2 tonnellate. Ciò significa che, considerando anche i veicoli allestiti, la Casa è in grado di soddisfare tutte le esigenze professionali del trasporto merci, dal settore edile ai corrieri. Grazie a questa flessibilità d’impiego, l'anno scorso ha venduto sul nostro mercato quasi 12.500 veicoli commerciali, con un incremento di oltre il 31% rispetto all'anno precedente.

Sullo stand di 264 metri quadri al Padiglione 10, Citroen espone tre esempi significativi della “flessibilità” dei sui veicoli commerciali. Si parte con il Berlingo Van Full Electric, destinato ai professionisti che operano prevalentemente all'interno di aree urbane e nell'hinterland. Come le versioni termiche è disponibile in 2 lunghezze: L1 (4,38m) e L2 (4,63m), con un volume di carico massimo di 3,7 metri cubi per la versione L1 e di 4,1 metri cubi per la versione L2. Il veicolo esposto propone un allestimento “officina mobile” della Onnivan che comprende, tra l’altro, un pianale in multistrato marino antiscivolo, kit laterali in legno con pareti, porta laterale e posteriori, cassettiere di varie dimensioni, scaffalature. Le batterie, con tecnologia agli ioni di Litio, offrono un’autonomia di 170 chilometri.

Il Citroen Jumper esposto invece è nell’allestimento cassone fisso realizzato dalla specialista veronese Scattolini. Tra le sue caratteristiche: cassone fisso in acciaio con sponde in alluminio, piano di carico in compensato marino con resina antiscivolo, paracina anteriore con portapali, arganelli tendifune, cassetta portaoggetti. Non manca poi lo SpaceTourer -esposto nella versione Shine- che fornisce la risposta adeguata a un mondo in continuo movimento, dove il modo di vivere e di agire evolve rapidamente. Il veicolo è proposto in tre lunghezze: XS a 4,60 m abbinata al passo corto, M a 4,95 m e XL a 5,30 m associate al passo lungo. L’altezza di 1,90 metri ne consente l’accesso ai parcheggi sotterranei.

La moderna piattaforma su cui è stato sviluppato consente a di offrire una modularità per ospitare fino a nove persone; un’ottima abitabilità in seconda e terza fila; un’accessibilità a bordo facilitata, soprattutto in terza fila, grazie all’ampia apertura della porta laterale scorrevole. I sedili con lo schienale inclinabile sono ripiegabili a tavolino (sedile passeggero anteriore e sedili della seconda e terza fila), permettendo così di trasportare gli oggetti più ingombranti con grande facilità.

Le motorizzazioni di ultima generazione a disposizione di questo modello, abbinate ad una silhouette aerodinamica e a un peso contenuto, permettono di ottenere consumi ed emissioni di CO2 Best in Class nel segmento. La gamma dei propulsori è costituita da: BlueHDi 95, BlueHDi 95 S&S ETG6; BlueHDi 115 S&S; BlueHDi 150 S&S; BlueHDi 180 S&S EAT6. Nell'apposita area di VeronaFiere destinata ai test drive, inoltre, è possibile provare le qualità e la praticità di SpaceTourer BlueHDi 150 S&S XS Feel e di Berlingo Van BlueHDi 100 Club L2 3 posti.