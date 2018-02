Citroen al Salone “Turismo & Outdoor”

Dal 15 al 18 febbraio a Parma Fiere è in programma “Turismo & Outdoor”, salone del caravanning, del turismo e delle attività all'aria aperta. Alla manifestazione parmense Citroen è presente con uno stand di 250 metri quadri su cui espone diverse proposte, a partire dal Type H 70th Anniversary. Realizzato dal cremonese Fabrizio Caselani, fondatore della Caselani Automobili, da sempre appassionato e collezionista di auto d'epoca Citroen, Type H 70th Anniversary è la reinterpretazione in chiave moderna del mito Citroen Type H che settant'anni fa diede il via alla concezione dei veicoli commerciali come l'intendiamo oggi.

Il modello esposto a Parma è una “trasformazione” del campervan Platinum Collection Twin 600 SPT di Adria, a sua volta sviluppato su base Citroen Jumper con motore 2.0 BlueHDi da 130 CV e presenta l'accurata lavorazione retrò delle lamiere e dell'imponente frontale stile Anni Quaranta in cui campeggia il “double chevron” stilizzato. Il risultato della trasformazione è di grande impatto, grazie allo stile che rimanda agli elementi stilistici distintivi del veicolo originale rivisitati con creatività ed audacia dal designer David Obendorfer per Caselani Automobili. Il prezzo della sola trasformazione dell’esemplare esposto al Salone è di 21.800 euro, Iva esclusa.

Si prosegue con SpaceTourer Rip Curl Concept, inedita interpretazione pensata per gli amanti degli sport all’aria aperta. SpaceTourer propone maneggevolezza, prestazioni su strada e tecnologie utili, e beneficia di tutto il savoir-faire Citroen in termini di design, spazio a bordo e comfort. Le sue caratteristiche da fuoristrada vengono ulteriormente migliorate dalla trasformazione 4x4 di Automobiles Dangel, specialista francese dell’all-road. Il motore BlueHDi 150 S&S fornisce potenza e versatilità in qualsiasi momento.

Esternamente lo SpaceTourer Rip Curl propone colori in sintonia con la natura creando un mix fresco e moderno: kaki più scuro per la parte superiore ed un luminoso beige per quella inferiore. Un profilo giallo fluo tra le due tinte della carrozzeria segue la linea orizzontale di luce della scocca, per un tocco di colore fresco e vivace. Gli interni sono abbinati alla livrea esterna. I sedili prevalentemente rivestiti in pelle kaki presentano una lavorazione orizzontale bicolore, con impunture, profili colorati e una banda giallo fluo che richiama la carrozzeria.

Per gli amanti del tempo libero più esigenti Citroen ha ideato il Pack Plein Air, che trasforma in una casa su quattro ruote, con tanto di doccia con tendina integrata nel portellone posteriore, connessa ad un serbatoio d’acqua posizionato nei vani interni.

Lo SpaceTourer di misura M (intermedia) diventa un van multifunzione con tetto rialzabile, e propone agli occupanti vari allestimenti interni specifici, pratici e funzionali, per ottimizzare al massimo lo spazio a bordo e vivere in totale confort. Compatto all’esterno (4,95 m di lunghezza, 1,92 m di larghezza, 1,99 m di altezza), è molto maneggevole e va dappertutto, in città o nei sentieri più stretti. Pensato per offrire agli occupanti una zona accogliente, conviviale e confortevole, dispone di 2 zone notte, in cui ospitare 4 persone: la prima zona si trova all’interno dell’abitacolo mentre la seconda si ricava grazie al tetto rialzabile che, aprendosi, libera un materassino nel padiglione, e offre un letto confortevole sopra l’abitacolo, protetto da una tenda e una zanzariera traforata, che permette ai passeggeri di immergersi nella natura e negli elementi.

La zona cottura-pranzo è pratica e modulabile e comprende: un angolo cottura integrato, che si può anche estrarre dal veicolo ed è composto da fornello, lavandino e da vani portaoggetti; un frigorifero ed infine un ampio tavolo scorrevole a scomparsa situato accanto all’angolo cottura, di fronte ai sedili posteriori e fruibile comodamente anche grazie ai sedili anteriori girevoli che creano uno spazio conviviale.

Molto originale e affasciante anche la C3 Aircross, che si distingue per un’abitabilità di riferimento (miglior altezza al padiglione, spazio generoso per le gambe), per una modularità senza confronti (sedile posteriore scorrevole e frazionabile in due parti indipendenti), per il sedile del passeggero anteriore ripiegabile “a tavolino” (per ottenere una lunghezza di carico di 2,40 m) e per un volume del bagagliaio eccezionale (410 litri, che possono arrivare a 520 litri).

Al comfort di bordo contribuisce, poi, anche l’abitacolo luminoso, inondato dalla luce che passa attraverso il tetto apribile vetrato di grandi dimensioni. Al passo con i tempi, propone intelligenti vani portaoggetti, con una zona di ricarica wireless per lo smartphone nella console centrale e una gamma completa di funzioni di assistenza alla guida, come: l'Head up Display, l'Active Safety Brake, la commutazione automatica dei fari, il riconoscimento dei limiti di velocità, senza dimenticare le tecnologie utili nel quotidiano, come il Park Assist o il Connect Nav.

Infine, sullo stand, è esposto il Motorhome su base Citroen Jumper della Adria Mobil. Una fra le aziende leader in Europa fra i costruttori di caravan, autocaravan e case mobili, che ha scelto il marchio francese come partner per la produzione dei suoi autocaravan. La versione in esposizione è il MATRIX AXESS 670 SP motorizzato con il Citroen 2.0 130 CV.