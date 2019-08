Citroen Berlingo, ora disponibile con la motorizzazione benzina da 130 CV

Da Agosto il nuovo Citroën Berlingo si arricchisce grazie al motore PureTech 130 abbinato al cambio EAT8. Un motore moderno, ad iniezione diretta, dotato anche di filtro antiparticolato GPF (per quattro anni consecutivi vincitore dell’ambito premio Engine of the Year), dal carattere molto vivace, capace di offrire ottime prestazioni, consumi ridotti ed una grande fluidità di guida. Abbinato di serie all’efficace cambio automatico ad 8 rapporti EAT8, è in grado di esaltare maggiormente queste caratteristiche.La gamma motori di Citroën Nuovo Berlingo, completamente rispettosa della normativa Euro 6.2 e quindi dell’ambiente, offre prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte. Accanto alle due versioni Diesel, rappresentate dai motori BlueHDi S&S da 100 e da 130 cavalli, quest’ultima anche con cambio automatico a 8 rapporti, la gamma benzina si arrichisce ora della motorizzazione PureTech 130 S&S abbinata al cambio automatico EAT8, disponibile su tutte le versioni.

Nuovo Citroën Berlingo

Nuovo Citroën Berlingo eredita le caratteristiche degli ultimi modelli Citroën. Il design e il comfort lo rendono più moderno, e rafforzano la spensieratezza e la praticità che hanno decretato il successo di questo modello iconico. Adotta gli elementi dell’identità stilistica Citroën e una nuova morfologia, per un look che ispira robustezza. Ha, infatti, una linea diversa, con il parabrezza portato in avanti e un cofano più alto e corto, grazie all’adozione della piattaforma EMP2 per la parte anteriore, che permette di ridurre lo sbalzo; il frontale è coerente con l’identità della Marca Citroën, con la firma luminosa su due livelli e la personalizzazione dei fendinebbia con angoli arrotondati; le linee sono fluide e le fiancate sono caratterizzate dagli Airbump® nella parte bassa delle portiere.

Disponibile in due misure, M e XL da 4,40m e 4,75m - ognuna da cinque e 7 posti - potenzia ulteriormente la modularità e lo spazio a bordo, per rendere ancora più facile l'uso quotidiano: tre sedili posteriori indipendenti, che si ripiegano facilmente a scomparsa; pianale piatto fino al sedile anteriore del passeggero, sempre a scomparsa; 2,70 m di carico (3,05 m nella versione XL); due ampie porte laterali scorrevoli, dotati di vetri elettrici; volume del bagagliaio aumentato di 100 litri, che raggiunge i 775 litri nella versione M, a cui si accede facilmente grazie al lunotto posteriore apribile; 28 vani portaoggetti più ampi e intelligenti (fino a 186 litri); tetto multifunzione Modutop® di nuova generazione, che migliora la luminosità e infine il cassettino Top Box, unico grazie all’ubicazione dell’Airbag in Roof.

Nuovo Citroën Berlingo offre 19 tecnologie di aiuto alla guida (come l’Head up Display a colori, il regolatore di velocità adattativo, il freno di stazionamento elettrico, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, il Grip Control con Hill Assist Descent o il Controllo della Stabilità del rimorchio), 4 tecnologie di connettività (come CITROËN Connect Nav o la ricarica wireless per lo Smartphone) ed, infine, un’ampia gamma di motorizzazioni performanti e soprattutto rispettose dell’ambiente.

Questi i prezzi della gamma di Citroën Nuovo Berlingo: