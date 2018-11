Citroen Berlingo vent'anni di successi

Dopo i piccoli motori bicilindrici su 2 CV e Acadiane, il nuovo modello lanciato nel 1984, C15, prevede un motore a quattro cilindri raffreddato ad acqua. Nato da Visa del 1978, C15 sarà prodotto per molto tempo, ovvero fino al 2006, circa dieci anni dopo il lancio di Berlingo. Robustezza e solidità ne faranno un leader del segmento, come l’offerta di una motorizzazione Diesel che contribuirà ad aumentare le vendite. Prodotto in 1.181.471 esemplari in 22 anni, si avvicina molto ai risultati ottenuti dalla 2 CV in 37 anni di produzione. Nel 1986, la concept-car "Aventure" basata su C15 è un’antesignana dei ludospace. Su C 15 sarà anche sperimentato l’elettrico, con un primo modello presentato a luglio 1987, seguito da una versione di serie nell'ottobre 1990. Questa versione assolutamente innovativa sarà prodotta in una sessantina di esemplari circa. Le fabbriche Dangel proporranno due versioni a trasmissione integrale tra il 1991 e il 1993. Nel settembre 1991, C15 "Familiale" con la sua panchetta posteriore anticiperà la versatilità del futuro Berlingo. Dal 1996, C15 sarà anche disponibile con doppia alimentazione NGV. Il GPL sarà in opzione, anche se non di serie.

1996 – CITROËN BERLINGO 1a generazione

Alla fine del 20° secolo, arriva una nuova rivoluzione: a luglio 1996, Berlingo di prima generazione mette in discussione ancora una volta i codici automobilistici proponendo innumerevoli innovazioni. A metà strada tra la berlina e il monovolume, è un modello decisamente sfaccettato. Berlingo "Multispace", una versione pensata per le famiglie e il tempo libero, diventa subito un grande successo commerciale, ideale per chi vuole un veicolo più spazioso e modulabile di una berlina ma meno di una monovolume. Nasce un nuovo segmento di mercato: il ludospace. Berlingo 1a generazione viene ancora prodotto per alcuni mercati (Argentina, Brasile). Gli esemplari già fabbricati sono 1.200.000. La principale novità è che per la prima volta il modello non deriva da una berlina ma è assolutamente nuovo. Dopo il lancio nel 1996, saranno proposte versioni originali come Berlingo Grand Large e la concept-car Plage e Berlingo Bulle, che ricorderà una certa 2 CV...

Nel 1997, nello spirito dei Raid Citroën in 2 CV dei primi anni '70, Citroën organizza il Raid Parigi-Samarcanda-Mosca per 198 giovani piloti europei a bordo di Berlingo.Come C 15, Berlingo è disponibile in diverse versioni: GNV, GPL, Elettrico, 4x4...

Nel 1999, al Salone dell’Auto di Ginevra Citroën presenta il veicolo sperimentale Berlingo Dynavolt, un modello poco inquinante che abbina un motore elettrico e un motore termico a GPL.

Nel 2000, Berlingo propone il Modutop®, un intelligente sistema che permette di utilizzare al massimo lo spazio utile nell’abitacolo. Nel 2002, Berlingo è sottoposto a un profondo restyling che interessa anche il frontale e la plancia.

Nel 2003, il modello XTR propone une versione fuoristrada.

2008 – CITROËN BERLINGO 2a generazione

Nuovo Berlingo viene lanciato nel 2008. Come ogni generazione, propone equipaggiamenti innovativi, tra cui tre sedili posteriori indipendenti, un lunotto posteriore apribile e un nuovo Modutop®.