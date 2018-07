Citroen C1 Elle, l’auto dedicata all’universo femminile

Citroen C1 la City car per eccellenza, venduta in oltre un milione di esemplari in tutto il mondo dal 2006, di cui oltre 160.000 in Italia, Citroën C1 ha registrato ottimi risultati anche nel 2017, con quasi 8.000 immatricolazioni in Italia. Ora Citroën C1 prosegue su questa strada introducendo novità in termini di stile, confort, tecnologie e motorizzazioni.

Dietro all’aspetto energico e allo sguardo vivace, si nasconde una city car versatile e piena di sorprese. Agile e ideale per spostarsi in città grazie alle dimensioni compatte (3,46 m di lunghezza) e alla maneggevolezza (4,80 m di raggio di sterzata), Citroën C1 è accogliente, con un bagagliaio facilmente accessibile (da 196 a 780 litri, secondo la configurazione dei sedili posteriori) e versatile, con un confort eccezionale delle sospensioni e dei sedili, e una straordinaria tenuta di strada.Soddisfa le esigenze di conducenti e passeggeri in tutte le stagioni, grazie a quattro 4 silhouette: 3 o 5 porte, berlina o con tetto apribile Airscape.

La Citroën C1 conserva il look allegro e audace e propone la nuova identità del Marchio, in linea con tutte le attuali proposte della gamma Citroën. Il portellone posteriore si distingue per i nuovi “chevron” e il nuovo monogramma Citroën posto sopra la maniglia del bagagliaio. Il nome C1, nel nuovo font Citroën, è posizionato in basso a destra.

Nuovi colori e armonie d’interni: la gamma di Citroën C1 si rinnova grazie al lavoro dei team di Hélène Veilleux, Responsabile Colori e Materie per il Marchio Citroën. Tra le 8 proposte esterne, Citroën C1 integra 2 nuove tinte per la carrozzeria, la più elegante Nude e la vivace Calvi Blue. Due colori inediti, disponibili anche con la personalizzazione “BE COLOR”, in abbinamento al tetto Ink Black. In totale, 32 combinazioni diverse proposte tra le versioni monocolore, bicolore, berlina e Airscape. Citroën C1 gioca la carta della personalizzazione anche a bordo. Si amplia la scelta per gli interni, grazie ai nuovi rivestimenti come il tessuto Square Blue abbinato all’armonia Urban Blue e il tessuto Wave Light Grey con cuciture Cherry Pink con l’armonia Metropolitan Grey.

Nuove tecnologie: Al passo con i tempi, Citroën C1 garantisce sicurezza e comfort a bordo. Nella vita di tutti i giorni, questo si traduce in particolare nella proposta di 6 sistemi di assistenza alla guida (Active City Brake, Funzione Hill Assist, l’Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata, Telecamera di Retromarcia, Keyless Access & Start). Il 2018 segna l’arrivo di nuove tecnologie per soddisfare le esigenze di mobilità urbana e di connettività. Tra le altre: Il riconoscimento dei limiti di velocità e una nuova tipologia di Mirror Screen compatibile con i protocolli Apple Car PlayTM, Android Auto e Mirror Link®, per riprodurre la schermata dello smartphone sul touch pad 7’’. Confort globale rafforzato: in linea con il programma Citroën Advanced Comfort®, grazie a un trattamento acustico ottimizzato, un confort delle sospensioni ai massimi livelli e un piacere di guida ottimale.

Motorizzazioni di ultima generazione Euro 6.2: la nuova gamma C1 approfitta del cambiamento della normativa antinquinamento per posizionare la propria offerta nel cuore del mercato, con un unico blocco motore, il 3 cilindri 1l VTi sviluppato da Toyota. Diventa ancora più potente e fornisce 72 cv (contro i 68 cv attuali). Una motorizzazione che per l’Italia è disponibile con cambio manuale meccanico (VTi 72) e cambio pilotato (VTi 72 ETG). Il lancio di due serie speciali per celebrare la nuova gamma 2018: Citroën C1 URBAN RIDE e Citroën C1 ELLE propongono caratteristiche specifiche per conquistare la clientela maschile e quella femminile. Ognuno può scegliere la C1 più adatta alle proprie esigenze: energica e avventurosa oppure elegante e trendy.

Una nuova fase nella partnership con la rivista femminile ELLE, riferimento per la moda e le tendenze, con cui Citroën collabora nell’abito del Forum ELLE Active, per valorizzare il ruolo della donna nel mondo del lavoro. Dopo C3 ELLE presentata all’inizio dell’anno, sarà Citroën C1 a proporre una versione ELLE elegante e di tendenza. Una ventata di freschezza che punta sulla femminilità e si rivolge a una clientela che cerca stile e personalità anche negli spostamenti. Fedele alla natura del Marchio Inspired by You, Citroën C1 ELLE prende spunto dalle donne attive e dai loro stili di vita. Modello ideale per vivere la città con stile e vitalità, seduce per compattezza, design elegante, benessere a bordo e tecnologie all’avanguardia. Con il Pack Color ELLE, la personalizzazione esterna si estende armoniosamente fino all’abitacolo, dove C1 offre anche una connettività potenziata.

Con i cerchi in lega 15’’ PLANET, Citroën C1 ELLE è l’emblema dell’eleganza nella versione bicolore esclusiva Nude con Tetto Ink Black, definita da una speciale finitura del montante posteriore e sublimata da vetri laterali e lunotto oscurati. Citroën C1 ELLE offre due altre combinazioni di colore: Polar White con Tetto Silver Grey e Ink Black con Tetto Silver Grey. I gusci dei retrovisori esterni neri sottolineano l’armonia e l’ eleganza del veicolo (gusci dei retrovisori esterni cromati in opzione). E per un abitacolo ancora più personalizzato, sulle porte anteriori è posizionato il badge ELLE, in alluminio, con le 4 lettere del nome della rivista.

Il Pack Color ELLE si esprime anche a bordo, con sedili in tessuto screziato Wave Light Grey ed impunture Cherry Pink. Per sottolineare l’attenzione ai dettagli dedicata agli interni, il frontalino multimediale e la rifinitura della plancia sono di colore Rosa opaco, in contrasto con la base della leva del cambio e le modanature degli aeratori laterali Nero Lucido. Una specifica personalizzazione trova posto sul lato passeggero della fascia della plancia. Nello stesso spirito, i tappetini anteriori e posteriori specifici riprendono il Cherry Pink nel profilo e nella personalizzazione ELLE. Un ambiente originale e fresco rende C1 trendy e dinamica.

Basata sulla versione più sofisticata (Shine), già dotata di retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili, Touch Pad 7’’ Mirror Screen Triple Play, kit vivavoce Bluetooth e presa USB, Citroën C1 ELLE si arricchisce con climatizzazione automatica e accensione automatica dei fari anabbaglianti, Active City rake, Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e Riconoscimento dei limiti di velocità. Il tutto a garanzia di serenità, facilità di guida e benessere a bordo, in città e fuori porta. Per un confort ancora maggiore, C1 ELLE propone il sistema Keyless Access & Start e la telecamera di retromarcia. Otre ad essere trendy, Citroën C1 è 100% connessa, grazie a una tecnologia Mirror Screen estesa, ora compatibile con Apple CarPlayTM, Android Auto e Mirror Link®.

Disponibile sulla berlina 5 porte, Citroën C1 ELLE prevede un blocco motore benzina VTi 72 che può essere abbinato a un cambio manuale o a un cambio manuale pilotato (ETG). Efficiente e performante, risponde alla normativa Euro 6.2 e trasforma ogni viaggio in un momento di benessere.

Citroën C1 ELLE è ordinabile in Italia a partire da 13.250 euro.