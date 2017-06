Citroën C1 Pacific Edition, frizzante più che mai

Citroen C1 si ripresenta sul mercato con tutte le carte in regola per consacrarsi definitivamente nel turbolento segmento delle city car, da subito ha incontrato il gusto degli italiani per le sue caratteristiche di vettura frizzante, disinvolta, giovane, anche un po' birichina. Grazie alle sue dimensioni compatte, che le consentono di muoversi agevolmente nel convulso traffico urbano, al suo design e al suo carattere dinamico e moderno, ha riscosso un successo immediato diventando un punto di riferimento nel segmento delle citycar.

Citroën C1 è proposta con carrozzeria tre e cinque porte e nell'originale versione Airscape con tetto in tela ad apertura elettrica.

Con le sue dimensioni ultra compatte e con i suoi motori parsimoniosi e rispettosi dell’ambiente, Citroën C1 risponde pienamente alle esigenze di mobilità urbana ma è anche in grado di aggiungere prestazioni brillanti, per un utilizzo anche extra urbano, con la motorizzazione PureTech 82, la più potente della gamma.

Per chi ha voglia di distinguersi ulteriormente, arriva ora sul mercato Citroën C1 Pacific Edition, una serie speciale, con carrozzeria cinque porte e motore VTi 68, pensata soprattutto per il target giovane dei suoi clienti, in linea con la promessa del Brand “Be different, Feel good”.

La Pacific Edition, infatti, evoca colori ed emozioni dell’imminente estate e favorisce la voglia di evasione. Si distingue esternamente per il “fresco” colore pastello della carrozzeria Pacific Green, per i copricerchi da 15” Comet Black con coprimozzo bianco, per le conchiglie bianche dei retrovisori esterni e per gli sticker identificativi sui montanti posteriori.

All'interno, rivestimenti in tessuto Zebra Blu Lagoon, plancia e base del cambio Nero Brillante, profili del sistema multimediale e degli aeratori Bianco Porcelaine, tappetini personalizzati. Ed ancora di serie, presa USB, radio MP3 con quattro altoparlanti, Bluetooth e comandi di regolazione al volante, climatizzatore manuale, chiusura centralizzata con telecomando, alzacristalli anteriori elettrici.

Il prezzo di listino chiavi in mano parte da 12.500 Euro ed è particolarmente competitivo rispetto all’equipaggiamento.