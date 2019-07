Citroen C3 Aircross, arrivano nuovi motori

La Cireoen C3 Aircross il SUV compatto dalla personalità decisa, il più abitabile e modulabile del segmento è in grado di rispondere alle aspettative dei Clienti in questo segmento, ampliano la gamma di motori e verioni.

A poco più di venti mesi dal lancio, avvenuto ad ottobre 2017, forte di un design unico e personalizzabile, di una modularità di riferimento e dei suoi 12 sistemi di assistenza alla guida, il SUV compatto Citroën C3 Aircross ha già superato le 200mila vendite, un risultato che ne fa la seconda autovettura più venduta della Marca, la sesta in Europa.

Al successo commerciale in Europa, ha contribuito il mercato italiano dove Citroën SUV C3 Aircross ha superato le 31mila immatricolazioni dal lancio. Grazie a questi risultati è la seconda autovettura più venduta di Citroën in Italia, dopo C3.

Citroën C3 Aircross è una concreta espressione della strategia di rinnovamento del Marchio e ne rappresenta l’offensiva internazionale. Seduce i clienti grazie all’abitacolo che vanta il know-how unico di Citroën in termini di spazio a bordo, modularità e luminosità. La personalità decisa è rinforzata da un’ampia scelta di personalizzazioni, con 85 combinazioni per gli esterni e 5 armonie per gli interni.

Questo “people minded” SUV, ispirato dalle esigenze dei clienti, ha un’abitabilità e una modularità senza pari grazie al sedile posteriore scorrevole e frazionabile in 2 parti indipendenti, al sedile del passeggero anteriore ripiegabile “a tavolino” per una lunghezza di carico di 2,40 m) ed grazie ad un volume del bagagliaio eccezionale (410 litri che possono arrivare a 520 litri). Infine offre una luminosità di riferimento grazie al grande tetto panoramico apribile in vetro.

Portavoce del programma Citroën Advanced Comfort®, C3 Aircross invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita. A sua agio in città e su strade extra urbane, estende il suo perimetro di utilizzo grazie alla funzione Grip Control® con Hill Assist Descent per la massima aderenza su ogni terreno.

Offre quattro funzioni di connettività, tra cui il ricaricatore wireless per lo Smartphone nella console centrale.

Per un elevato livello di comfort e di sicurezza dispone di dodici tecnologie di assistenza alla guida tra cui: Head up Display, Active Safety Brake, la commutazione automatica dei fari, il riconoscimento dei limiti di velocità, senza dimenticare le tecnologie utili nel quotidiano, come il Park Assist e l’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata.

Per un’esperienza di guida sempre connessa c’è il Citroën Connect Nav, navigazione 3D con riconoscimento vocale abbinato ai servizi TomTom Traffic.

La gamma motori di Citroën SUV C3 Aircross, completamente rispettosa della normativa Euro 6.2, offre prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte. Accanto alle due versioni Diesel, rappresentate dai motori BlueHDi S&S da 100 e da 120 cavalli, quest’ultima con cambio automatico a 6 rapporti, la gamma benzina si arrichisce ora della motorizzazione PureTech 130 S&S abbinata al cambio automatico EAT6, riservata alla versione Top di Gamma, Shine, capace di offrire ottime prestazioni, consumi ridotti ed una grande fluidità di guida. Infine, sempre a partire dal mese di luglio, il motore PureTech 110 S&S è disponibile su tutte le versioni, a partire dalla LIVE fino alla versione Origins, introdotta appositamente per celebrare il centenario della Marca. Una nuova serie elegante ed esclusiva che fa parte dell’intera gamma omonima, caratterizzata da specifiche personalizzazioni sia all’esterno che all’interno in color bronzo che richiamano gli inconfondibili ingranaggi a forma di doppia cuspide (i double chevron) oltre che da numerosi dispositivi al servizio del comfort e della sicurezza che arricchiscono la dotazione di equipaggiamenti.

Questi i prezzi della gamma di Citroën SUV C3 Aircross ordinabile da luglio in Italia: