Citroen C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition,prenotabile solo on line

Sarà sicuramente una delle novità più importanti del prossimo Salone dell’auto di Francoforte in settembre, parliamo della Cireoen C3 Aircross il Compact Suv di “nuova generazione” sempre a proprio agio in città, su strade extraurbane e sui fondi a scarsa aderenza grazie al Grip Control® con Hill Assist Descent, che mantiene il veicolo a velocità costante, per un maggior controllo e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza.

C3 Aircross è stata progettata per soddisfare le attese dei clienti di questo particolare segmento del mercato alla ricerca di un veicolo polivalente e robusto, dall’abitacolo spazioso e dalla grande modularità.

Proprio per sottolineare la versatilità del nuovo Compact SUV e le sue molteplici possibilità di personalizzazione Citroën presenta oggi sul mercato italiano la versione di lancio C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition, particolare non solo nella denominazione ma anche per il fatto di essere prenotabile solo on-line sul sito www.c3aircross.it.

C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition è unica nella definizione estetica e nella motorizzazione, esclusivamente BlueHDi 100.

Esternamente, si caratterizza per il badge di identificazione #EP sui montanti laterali e per il colore della carrozzeria Spicy Orange abbinato al Pack Color Silver. Quest’ultimo esalta la silhouette con tocchi di colore argento per barre al tetto, terza luce posteriore, conchiglie dei retrovisori, profilo dei fari anteriori e dei coprimozzi. Un binomio cromatico che sottolinea ulteriormente la grande personalità del compact Suv di Citroën ed il suo stile dinamico.

Per gli interni, C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition propone l‘ambiente Urban Red che esprime la vitalità e rafforza il carattere tecnologico di questo SUV con un gioco di contrasti tra i colori scuri e l’arancione delle impunture dei sedili in Tessuto Quartz Dark Grey e del profilo degli aeratori. Le decorazioni della plancia sono in TEP.

C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition è equipaggiato con importanti aiuti alla guida come: Grip Control con Hill assist descent; riconoscimento dei limiti di velocità; Active safety brake (sistema di frenata automatica di emergenza); commutazione automatica dei fari abbaglianti – anabbaglianti; Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata; Coffe break alert (avvisa il conducente quando è ora di effettuare una pausa per riposarsi dalla guida); Hill assist (che aiuta le ripartenze sulle salite); Drive attention alert, che segnala abbassamenti del livello di attenzione del conducente in base alle deviazioni indesiderate dalla traiettoria.

Nella ricca dotazione di C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition sono compresi anche Touch Pad da 7”, climatizzatore automatico, fendinebbia, sedili posteriori scorrevoli frazionabili 1/3 + 2/3, cerchi in lega 16” Matrix, pneumatici All Seasons 195/60 R16 H, Pack City (sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, retrovisori ripiegabili elettricamente).

Il prezzo di listino C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition è di 19.750 euro.

Per conoscere nei dettagli C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition è stato attivato il sito www.c3aircross.it che è anche il solo “sportello” attraverso cui il cliente interessato può prenotare la vettura e scegliere il Concessionario di riferimento che lo contatterà in tempi brevi. Oltre alle classiche forme di pagamento, anche per C3 Aircross #EndlessPossibilities Edition è previsto Citroën MyDrive, il renting espressamente dedicato ai clienti privati.