Citroen C3 JCC+ in soli 99 esemplari

Al prossimo Salone dell’Automobile di Parigi 2018 Citroen presenta l’edizione limitata della C3 JCC+, nata dalla collaborazione con lo stilista Jean-Charles de Castelbajac. Sostenitore dell’eliminazione delle barriere tra i vari ambiti artistici, lo stilista si cimenta in una reinterpretazione della best seller della Marca, che ha già venduto 400.000 esemplari. In seguito alla Art Car E-MEHARI, molto colorata, presentata lo scorso maggio, questa C3 in versione “fashion car” si presenta con un’elegante carrozzeria nera, sottolineata con discrezione dai colori dello stilista: il rosso, il blu e il giallo. Questa edizione limitata in soli 99 esemplari, dal look curato, è altresì moderna grazie alle sue tecnologie. L’edizione limitata C3 JCC+, innovativa anche nella modalità di distribuzione, con vendita on line sul sito citroen.fr, sarà presentata sullo stand La Maison Citroën, nello spazio dedicato allo stilista Jean-Charles de Castelbajac, e sarà commercializzata in Francia a novembre.

Basata sulla versione alto di gamma Shine, già ricca di equipaggiamenti, Citroën C3 JCC+ dispone di numerose dotazioni per il comfort e la sicurezza a bordo e favorisce la condivisione con il mondo esterno grazie alla connettività. Propone infatti: - l’Active Safety Brake, il Driver Attention Alert, l’Allerta rischio di collisione, la commutazione automatica di fari e il retrovisore interno elettrocromatico, la ConnectedCAM Citroën® che coniuga convivialità e tranquillità. Questa videocamera connessa propone un grandangolo da 120° con risoluzione full HD da 2 milioni di pixel, il GPS e una memoria interna da 16 Gb. Con un clic permette al conducente di scattare una foto di ciò che vede davanti a lui, e di condividerla sui social network in totale sicurezza. In caso di incidente, la registrazione si attiva automaticamente e permette di memorizzare per un minuto e trenta secondi (30 secondi prima/1 minuto dopo), ripresa che può essere utile come elemento di prova. La navigazione connessa 3D Citroën Connect Nav su Touch Pad 7’’ e la Citroën Connect Box con Pack SOS e assistenza incluso, la telecamera di retromarcia e il sistema di sorveglianza dell’angolo morto. C3 JCC+ è equipaggiata con il motore benzina PureTech 110 S&S abbinato al cambio automatico EAT6.