Citroen C3 Origins, la speciale per i cento anni

Citroën per festeggiare i cent'anni del Brand presenta la versione “Origins”, elegante ed esclusiva e che fa parte di un’intera gamma trasversale, creata per celebrare i cent’anni di una Marca audace e visionaria.

Citroën C3, berlina versatile e colorata, best seller della gamma con oltre 530.000 vendite dal lancio avvenuto in Novembre 2016, e di cui quasi 92.000 in Italia, si distingue per la morfologia unica, il comfort senza compromessi e le tecnologie al servizio del quotidiano. La personalizzazione è un altro dei suoi punti di forza, con 36 combinazioni possibili per la carrozzeria, 3 tetti bicolore e 4 ambienti interni, che permettono a ognuno di scegliere l’auto che esprime il proprio stile.

Ora debutta sul mercato italiano l’esclusiva versione C3 Origins con cui Citroën festeggia il suo 100° anno di attività industriale e, nel contempo, rivendica l’orgoglio di un secolo di creatività stilistica ed audacia tecnica.

C3 Origins rientra all’interno della gamma trasversale “Origins” che riguarda diversi modelli, secondo i mercati, che rappresentano l’identità prodotto Citroën con un linguaggio stilistico forte e con un benessere a bordo globale reso possibile dal programma Citroën Advanced Comfort®. In particolare, l’edizione limitata esclusiva “Origins” presenta un’identità comune, sobria, elegante e dalla forte personalità, caratterizzata da uno stile omogeneo di colori e materiali, con dettagli specifici di color bronzo, che richiamano gli ingranaggi a forma di cuspide (chevron), e con una firma “Origins since 1919”. Ogni modello propone inoltre equipaggiamenti al passo con i tempi, ispirati all’utilizzo dei clienti.

Esternamente, C3 Origins è proposta in tre tinte eleganti e sobrie, nei toni del bianco (Polar White), del girgio (Platinium Grey e Steel Grey) e del nero (Night Black) sempre abbinate al tetto nero.

La personalizzazione Origins è affidata ad elementi grafici di color bronzo che richiamano gli ingranaggi a cuspide (chevron), all’origine della storia della Marca, e che si ritrovano in diversi elementi:

la personalizzazione delle calotte degli specchietti retrovisori, con bande decorative;

la personalizzazione del portellone posteriore;

l’adozione di un pack Color Bronze, con profili color bronzo dei fendinebbia e degli Airbump ® ;

; la personalizzazione “Origins since 1919” sulle portiere anteriori;

cerchi in lega 17” Cross Black;

una decorazione centrale specifica per il tetto.

A bordo, questa serie speciale offre un ambiente specifico Origins, che si distingue per i rivestimenti in tessuto Grigio Chiné con impunture Gold e personalizzazione “Origins”, per la plancia rivestita in TEP Mistral e per i tappetini anteriori specifici, a cui è abbinato il volante in pelle.

C3 Origins offre tutti gli equipaggiamenti della versione top di gamma, Shine, cui si aggiungono gli alzacristalli posteriori elettrici e, in opzione: telecamera di retromarcia, Citroën Connect Box con Pack SOS ed assistenza inclusi, Citroën Connect Nav, Active Safety Brake, Driver Attention Alert, allerta per rischio collisione, commutazione automatica dei fari e retrovisore elettrocromatico, vetri posteriori e lunotto oscurati, tetto in vetro panoramico.

Citroën C3 Origins è disponibile con i motori benzina PureTech 82 S&S e PureTech 110 S&S (anche con cambio automatico EAT6) e con il diesel BlueHDi 100 S&S.

Questi i prezzi in Italia di C3 Origins: