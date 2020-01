Citroen C4 Cactus, ora disponibile nella serie speciale “C-SERIES”

Presentata all'inizio del 2018 e completamente rinnovata rispetto alla prima, questa nuova generazione di C4 Cactus si è distinta nel segmento molto concorrenziale delle berline compatte, conquistando oltre 140. 000 clienti per il suo design inedito, il comfort di riferimento e le sue tecnologie.

Caratterizzata da uno stile moderno, deciso, dalle linee fluide, C4 Cactus propone un’ampia scelta di personalizzazione, con 24 combinazioni, grazie a tocchi di colore a contrasto con la carrozzeria nel paraurti anteriore e negli Airbump® sulle porte anteriori. Questa nuova generazione di C4 Cactus propone una nuova dimensione del comfort, con due innovazioni del programma Citroën Advanced Comfort® finalizzate al benessere e alla serenità a bordo: le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® che mettono a disposizione di tutti l’effetto “tappeto volante”, filtrando le irregolarità del fondo stradale senza influire sul comportamento e sul piacere di guida; i sedili Advanced Comfort, che offrono a tutti gli occupanti un’immediata sensazione di accoglienza, comfort visivo, comfort posturale e comfort dinamico, che li fa sentire protetti come in un cocoon. Un invito a viaggiare per tutti i passeggeri.

Dopo SUV C3 Aircross, la serie speciale C-Series viene ora proposta su C4 Cactus. Questa serie speciale trasversale, che sottolinea il design e il comfort dei suoi modelli, propone specifici colori e materiali, oltre a equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo.

All’esterno, C4 Cactus C-Series mantiene il design di berlina raffinata ed elegante di C4 Cactus, abbinato al Pack Color Anodised Deep Red che prevede tocchi di colore a contrasto per Airbump® e fendinebbia. Il badge distintivo in rilievo “C-Series”, decora le porte anteriori, sotto ai retrovisori.

Le tinte proposte per la carrozzeria sono sobrie ed eleganti, e vanno dal bianco (Pearl White o Polar White) al nero (Obsidian Black) passando per il grigio (Platinium Grey o Cumulus Grey) e creano 5 combinazioni armoniose, originali ed eleganti.

Gli interni sono specifici per la serie speciale “C-Series”. La plancia rivestita in TEP Grigio con cinghiette e fibbie sul lato del passeggero, omaggio al mondo della valigeria e dei viaggi, è essenziale e confortevole. Si abbina ai sedili Advanced Comfort dal comfort unico, arricchiti da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte superiore dello schienale, che richiama i tocchi di colore sulla carrozzeria. La personalizzazione “C-Series” sui sedili ricorda ai passeggeri l’esclusività di questa collezione. Completano l’insieme tappetini anteriori e posteriori specifici neri, con impunture rosse.

Basata sulla versione Feel elegante e confortevole, la versione “C-Series” offre in aggiunta:

- Equipaggiamenti che rafforzano il comfort a bordo di C4 Cactus, facilitano la vita di tutti i giorni per muoversi in totale serenità, con i retrovisori esterni richiudibili elettricamente, la regolazione in altezza del sedile del passeggero e le tecnologie di connettività Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi.

- I vetri e il lunotto oscurati sottolineano il design fluido ed essenziale di C4 Cactus.

C4 Cactus C-Series è disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi, efficienti e performanti, proposte sulla versione Feel: PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6.