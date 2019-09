Citroën C4 e Grand C4 Spacetourer: il motore benzina puretech 130 S&S che risp

Nei primi 8 mesi dell’anno si è registrata una riduzione del 25% delle immatricolazioni di vetture con alimentazione diesel a tutto vantaggio del benzina che invece cresce del 27%. Citroën risponde a questa tendenza del mercato offrendo il motore PureTech 130 S&S anche sulla sua gamma delle monovolume C4 e Grand C4 Spacetourer per garantire efficienza e rispetto per l’ambiente.

Il motore PureTech 130 S&S

Il motore PureTech 130 S&S è disponibile su Citroën Grand C4 Spacetourer sia con cambio manuale che con cambio automatico EAT8, per l’intera gamma delle versioni. Questo motore benzina si aggiunge alla proposta diesel rappresentata dal BlueHDi S&S di pari potenza, abbinato sia al cambio meccanico sia all’automatico EAT8 e dal prestazionale BlueHDi 160 S&S, con trasmissione EAT8. Tutti i propulsori delle monovolumi Citroën C4 e Grand C4 Spacetourer, così come dell’intera gamma dei modelli della Marca, è completamente rispettosa della normativa Euro 6.2 ed in linea con il protocollo di omologazione WLTP, offrendo prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte. In particolare, il motore PureTech 130 è a iniezione diretta, dotato di filtro antiparticolato GPF per offrire ottime prestazioni, consumi ridotti ed una grande fluidità di guida.

Moderne e confortevoli

Citroën C4 Spacetourer e Grand C4 Spacetourer, con le loro diverse configurazioni di allestimento interno, sono agili e confortevoli grazie, per esempio, al “Pack Lounge” composto da appoggiatesta relax avvolgenti, per il conducente e il passeggero, e sedili del conducente e del passeggero con funzione massaggio e tecnologiche e sicure come la navigazione connessa 3D Citroën Connect Nav associata ad uno schermo Touch Pad 7’’ e nuovi servizi di connessione, la Rilevazione dei cartelli stradali e dei limiti di velocità, il Regolatore di velocità adattativo con Funzione Stop, l’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, l’Active Safety Brake, il Coffee Break Alert o il Sistema attivo di sorveglianza dell’angolo morto.