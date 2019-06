Citroen C5 Aircross disponibile con il motore benzina PureTech 180 S&S EAT8

Tolto il dente, tolto il dolore: il nuovo SUV Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 è disponibile negli allestimenti Feel e Shine ad un prezzo, chiavi in mano, rispettivamente di 33.200 euro e di 35.700 euro. Potrebbe sembrare un po’ caruccio ma, in realtà, considerando la lunga serie di equipaggiamenti previsti di serie e, soprattutto, l’ottimo comfort offerto in combinazione con prestazioni non indifferenti, è il miglior rapporto qualità/prezzo che ci possa essere nel pianeta dei SUV. Lo scriviamo con convinzione, dopo esserci messi al volante per una giornata intera. La nuova C5 Aircross, quella che abbiamo avuto il piacere di provare da Milano fino alle splendide colline astigiane, aveva sotto il cofano il pluripremiato motore Puretech da 180 CV abbinato all’ottima trasmissione automatica a 8 rapporti. Secondo noi, la combinazione giusta, quella che consiglieremmo di acquistare fra i due benzina (130 e 180 CV) e i tre diesel (130, 130 EAT8 e 180 CV) proposti in gamma.

La definiremmo, in termini sportivi, una gran “passista”, una vettura che “martella” bene fino al traguardo, senza costringerti a voltarti indietro per vedere se sta arrivando qualcun altro. Buona l’accessibilità, posizione di guida leggermente rialzata, tutti i comandi a portata di mano, ottima tenuta di strada, uno sterzo di livello superiore, sistema frenante affidabile, sospensioni morbide, sedili comodi e avvolgenti, consumi decisamente parsimoniosi, cambio automatico che è “contro il logorio della vita moderna”, e tanto spazio a disposizione. Il tutto, anche l’occhio vuole la sua parte, impreziosito da un look, esterno e nell’abitacolo, davvero elegante e moderno.

Elena Fumagalli Responsabile Comun icazione Citroen Italia

PureTech 180: merita un capitolo a parte

Premessa: nei primi 4 mesi dell’anno, nel mercato dell’auto in Italia, i motori con alimentazione a benzina hanno fatto registrare una crescita complessiva del 24%.

Si inserisce quindi in questo contesto il SUV Citroën C5 Aircross con i suoi motori a benzina PureTech, il più prestazionale dei quali è, appunto, il 180 CV. E’ talmente affidabile e convincente che verrà utilizzato, a partire dal 2020, anche nella versione ibrida ricaricabile del nuovo SUV Citroën C5 Aircross, primo modello Citroen con tecnologia Plug-in Hybrid PHEV. Si tratta di un quattro cilindri, turbo benzina, di 1.598 cc, con distribuzione a 16 valvole ad alzata variabile (VVL) per quelle di aspirazione e con doppio variatore di fase (VVT), sia in aspirazione che allo scarico.

E’ un motore compatto (la lunghezza è, infatti, di 702 mm, la larghezza di 612 mm e l’altezza di 708 mm) e leggero: il suo peso, comprensivo di olio e frizione, è di 110 chili.

La potenza di punta è di 133 kW (181 CV) a 5500 giri/min, per una coppia massima di 250 Nm a 1750 giri/min.

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, esse sono comprese tra 129 e 132 g/km in base alle dimensioni degli pneumatici. I consumi su misto, con pneumatici da 19’’, sono pari a 5,7 l/100 km. Al conseguimento di questi risultati, contribuisce l’abbinamento con il cambio automatico EAT8. Progettato per essere associato alle motorizzazioni in linea con la normativa Euro 6.2, questo cambio di nuova generazione permette di ridurre i consumi fino al 7% rispetto all’EAT6 grazie al passaggio da 6 a 8 rapporti; a una riduzione del peso fino a 2 kg, rispetto all’ EAT6; alla modalità “freewheeling” quando l’auto è in rilascio. Il suo inserimento è possibile quando non viene rilevata nessuna pressione sul pedale dell’acceleratore e del freno.