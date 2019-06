Citroen C5 Aircross guida il salone di Torino (19/23 giugno)

Alla quinta edizione della kermesse torinese sono previsti più di 600 mila spettatori e, soprattutto, sono confermati i criteri che ne hanno decretato il successo: ingresso gratuito al pubblico, orario prolungato fino alle 24, esposizione all’aperto di novità e anteprime automobilistiche lungo i viali di quello che, nel secondo dopoguerra fu il circuito del Gran Premio del Valentino in cui si sfidarono piloti entrati nella storia come Tazio Nuvolari ed Alberto Ascari.

La casa francese, anche per festeggiare il suo centenario, sarà rappresentata da Citroën C5 Aircross, il suo modello di punta, lanciato da poco sul mercato. Si tratta di un SUV che si distingue per design originale e personalità decisa, tanto da essere proposto i ben 30 combinazioni di colori per gli esterni.

Dotato di Sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi®(Progressive Hydraulic Cushions®) e sedili Advanced Comfort, propone una nuova esperienza a bordo tipicamente Citroën. Offre una modularità di riferimento con 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, ripiegabili e inclinabili, oltre a un bagagliaio Best in Class da 580 L a 720 L.

20 sistemi di assistenza alla guida

Moderno e tecnologico, il nuovo SUV C5 Aircross propone 20 sistemi di assistenza alla guida, tra cui Highway Driver Assist, dispositivo di guida autonoma di livello 2, o il Grip Control con Hill Assist Descent per una reale versatilità di guida su diversi fondi stradali, oltre a 6 tecnologie di connettività, tra cui la ricarica wireless per smartphone.

4 motorizzazioni

Sotto il cofano sono previste quattro motorizzazioni dalle elevate prestazioni unite a bassi consumi e ad emissioni molto contenute: due sono benzina della serie PureTech (PureTech 130 S&S e Puretech 180 S&S EAT8) e due sono diesel, BlueHDi 130 S&S, anche con cambio automatico EAT8, e il BlueHDi 180 S&S EAT8.

4 allestimenti

Quattro anche gli allestimenti (Live, Feel, Shine e Business), con prezzi compresi fra i 25.700 della versione Live con motorizzazione PureTech 130 S&S ed i 37.200 euro della versione top di gamma, Shine, abbinata al motore BlueHDi 180 S&S EAT8.

Il Nuovo SUV C5 Aircross sarà il primo veicolo Citroën a disporre di una versione Plug-In Hybrid PHEV dall’inizio del 2020.