Citroen C5 Aircross: il SUV da un identità audace ed espressiva

Dopo il grande successo commerciale di C3 Aircross (oltre 120.000 esemplari venduti), di C5 Aircross lanciato in Cina e già commercializzato in 40.000 esemplari e di C4 Aircross presentato ad aprile al Salone di Pechino, Citroën prosegue l’offensiva Suv internazionale presentando la versione europea di C5 Aircross.

Sempre all’ascolto delle aspettative dei Clienti, che non sono disposti a rinunciare alla funzionalità in nome dell’immagine, Citroen prosegue il suo investimento nel segmento dei Suv, fenomeno internazionale che rappresenta un quarto delle vendite nel mondo, offrendo agli automobilisti una risposta differente e innovativa. All’aspetto aspirazionale, la Marca aggiunge una nuova esperienza di comfort a bordo. Citroen dimostra così la sua capacità di affermare oltre alla sua identità unica un comfort di riferimento aprendo la strada a una nuova generazione di Suv ispirati ai Clienti.

Dotato di una personalità forte, C5 Aircross si distingue per lo stile unico, energico e protettivo. Lungo 4,50 m, robusto e muscoloso, imponente ma non aggressivo, si distingue dagli altri Suv per i volumi fluidi impreziositi da elementi grafici forti come gli Airbump, per le ruote di grandi dimensioni da 720 mm di diametro, per la distanza dal suolo di 230 mm e per le barre al tetto specifiche. L’abitacolo trasmette immediatamente una sensazione di protezione e di spazio, grazie alla plancia dallo sviluppo orizzontale, ai sedili avvolgenti la cui posizione di guida rialzata permette di dominare la strada, alla console centrale ampia e ai materiali accoglienti.

Come gli ultimi modelli propone un’ampia offerta di personalizzazione, con 30 combinazioni per gli esterni grazie a 7 tinte per la carrozzeria, una proposta bi-colore con tetto a contrasto Black e 3 Pack Color costituiti da dettagli colorati sul paraurti anteriore, sugli Airbump nella parte inferiore delle porte anteriori e sul profilo inferiore delle barre al tetto. Sono 5 invece gli ambienti interni proposti, con colori e materiali complementari dai toni luminosi e caldi, in uno stile ‘casual chic’ valorizzante e di tendenza.

Emblema del programma Citroen Advanced Comfort, Nuovo C5 Aircross si distingue per il benessere e lo spazio a bordo. Offre un comfort globale, tipicamente Citroen, grazie a due principali innovazioni, le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) e i sedili Advanced Comfort, capaci di filtrare le asperità della strada e garantire un comfort di guida senza paragoni: un invito al viaggio per tutti i passeggeri. Propone una modularità unica per il segmento, frutto dell’eccezionale savoir-faire del marchio nel mondo dei Monovolume, in particolare con 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, ribaltabili a scomparsa e un volume del bagagliaio Best in Class cha va da 580 a 720L.

Al passo con i tempi, con un display digitale da 12,3’’ e un Touch Pad da 8’’ con schermo capacitivo, l’auto dispone di 20 sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, come la tecnologia Highway Driver Assist, dispositivo di guida autonoma di livello 2, e 6 tecnologie di connettività all’avanguardia. Ultra connesso, propone la ricarica wireless per smartphone e la ConnectedCAM. Dotato di motorizzazioni benzina e Diesel efficienti e performanti da 130 cv a 180 cv, e del nuovo cambio automatico EAT8, C5 Aircross sarà il primo modello Citroen a utilizzare la tecnologia Plug-in Hybrid PHEV, da inizio 2020. Nel frattempo, in occasione della sua presentazione, abbiamo testato in un paesaggio affasciante del Marocco (Marrakesh) le versioni a benzina e diesel. Sia su strada sia in off-road. E siamo rimasti entusiasti sotto tutti i punti di vista, in quanto le vetture si sono comportate in maniera egregia, senza avere mai momenti di difficoltà. Garantendo sempre, ma davvero sempre, un grande confort di bordo, abbinato a un interessante brio e consumi più che soddisfacenti.