Citroen cambia le regole: le porte aperte diventano “Free Sundays”

Se c’è una casa che non finisce mai di stupire, beh… quella è proprio Citroen. Che per il mese di aprile, grazie all’iniziativa “Free Sundays”, invita collaboratori e clienti a dedicare le domeniche alla scoperta delle bellezze del nostro Paese.

L’iniziativa originale e unconventional di Citroën, già annunciata a inizio mese, ora viene amplificata da un impattante allestimento di alcune Concessionarie e dalle testimonianze dei venditori che – anziché essere in show- room – hanno trascorso la domenica presso una delle Bandiere arancioni del Touring Club Italiano.

Per scoprire il video del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=22zmgejQsao L’Italia è un paese ricco di bellezze: il luogo perfetto per godersi le domeniche all’aria aperta, alla scoperta di borghi storici e viste mozzafiato. Anche Citroën, brand francese che ha fatto dell’Italia la sua seconda casa, ne è consapevole.

E lo dimostra con “Free Sundays”, un progetto originale e unconventional, coerente con la sua firma di Marca “INSPIRED BY YOU”, che si concretizza grazie alla collaborazione con il Touring Club Italiano, a sostegno del nostro Paese.

Come già annunciato a inizio mese, per tutto aprile, Citroën cambia le regole e trasforma le ormai consuete Porte Aperte domenicali in “Free Sundays”: un invito rivolto a collaboratori e Clienti a trascorrere le domeniche di aprile – anziché in Concessionaria – alla scoperta delle Bandiere arancioni del Touring Club Italiano, oltre 200 borghi sparsi su tutto il territorio nazionale selezionati per le loro eccellenze storiche, culturali e ambientali.

Naturalmente, per tutto il mese, le Concessionarie restano sempre a disposizione dei Clienti dal lunedì al sabato, per proporre offerte imperdibili, oltre a illustrare l’intera gamma Citroën.

Alcune Concessionarie sono così diventate un canale di comunicazione, grazie ad un originale rivestimento delle vetrate esterne con immagini – a dimensioni giganti – delle più vicine località Bandiere arancioni del Touring Club Italiano, corredate da un messaggio che esorta a recarsi a scoprirle durante i “Free Sundays” di aprile. Infine, sui Social Media Citroën, alcuni venditori sono diventati veri e propri testimonial dell’iniziativa. Protagonisti di simpatici “video pillole” girati durante le loro gite domenicali, raccontano con entusiasmo la loro esperienza presso le Bandiere arancioni e invitano gli italiani a fare lo stesso.

L’iniziativa è comunicata sui principali canali media tra i quali TV, radio e Web.