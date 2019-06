Citroen festeggia il centenario al "Goodwood Festival of Speed’

Citroën prosegue le celebrazioni del suo centenario all’edizione 2019 del ‘Goodwood Festival of Speed’. Sul suo stand, la Marca mostrerà la ricchezza della sua storia insieme ad alcuni modelli attuali, come il suo modello di punta, il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross. In occasione di questo evento, esporrà, in anteprima per il Regno Unito, Ami One Concept e 19_19 Concept, per illustrare la sua visione della mobilità del futuro 100% elettrica.

Ami One Concept è stato presentato per la prima volta a marzo 2019 al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra. Un oggetto dal design audace e contemporaneo che rappresenta la visione della Marca per la mobilità urbana. 19_19 Concept è stato presentato nel mese di maggio a VivaTech, a Parigi. Portando il comfort al massimo livello, rappresenta la visione di Citroën della mobilità extraurbana.

Il tema del ‘Goodwood Festival of Speed’ 2019 è “Speed Kings – Motorsport’s Record Breakers” (‘I re della velocità: recordman del motorsport’) e vuole celebrare i record più importanti dei piloti nel motorsport. In questo contesto, Citroën Racing dimostrerà le prestazioni della C3 WRC, nel corso dei quattro giorni dell’evento. Gli spettatori potranno seguire da vicino Sébastien Ogier, Esapekka Lappi e Mads Østberg al volante della C3 WRC.

Mads Østberg guiderà giovedì 4 e venerdì 5 luglio; Esapekka Lappi sabato 6 luglio; Sébastien Ogier domenica 7 luglio.

Giovedì 4 luglio, sulla collina di Goodwood, Citroën esporrà tre dei suoi modelli più iconici: Traction Avant (la prima vettura a trazione anteriore prodotta in serie), 2 CV (simbolo di libertà e mobilità per molte generazioni degli anni ‘50, ‘60 e ‘70) e il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross.