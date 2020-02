Citroën Italia inizia il 2020 con eccellenti risultati commerciali

Oltre il 50% delle automobili vemdute da Citroën Italia è registrato all’interno del canale dei privati: un dato particolarmente significativo per la Marca, in controtendenza rispetto al mercato, dove invece la richiesta diminuisce di quasi il 14% rispetto al 2019.

Citroën C3 si conferma la best-seller della Marca: con oltre 3.300 immatricolazioni si posiziona al quarto posto tra le berline di segmento B.

Per quanto riguarda la gamma SUV Citroën: SUV Citroën C3 Aircross è la seconda vettura più venduta della Marca in Italia e si mantiene nella TOP10 del suo segmento; Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si posiziona nella TOP5 del suo segmento, molto apprezzato in tutti i canali di vendita.

Nell’ambito dei veicoli commerciali, da sottolineare gli eccellenti risultati di Berlingo Van e di Jumpy, entrambi al 3° posto nel loro segmento.