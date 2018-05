Citroen Mehari festeggia 50 anni con l’Art Car E-MEHARI by Castelbajac

Un modello davvero speciale concretizza la collaborazione tra due talenti, all’insegna della rivoluzione creativa che da sempre anima Citroën e Jean-Charles de Castelbajac. Nel dettaglio, si tratta di un’Art Car unica firmata dall’artista francese, che rende la nuova E-MEHARI il simbolo del lifestyle ‘Made in France’, ottimista e pop, frutto di una creatività che non conosce limiti. Prima di addentrarsi nella descrizione delle vettura è doveroso spendere due parole sulla storia di questo iconico modello…

Mentre i giovani manifestano sulle strade per chiedere più libertà scandendo il celebre slogan ‘Sous les pavés la plage’, l’11 maggio 1968 sui campi da golf di Deauville, Citroën presenta un avveniristico modello destinato al tempo libero: la Mehari.Semplice, versatile, non pretenziosa, questa cabriolet atipica dai colori pop, costruita sulla piattaforma della Dyane 6, si distingue per la carrozzeria in ABS tinto in massa, studiata da Roland de La Poype.

Questo materiale, leggero e ingegnoso può essere plasmato in qualunque forma. Non teme la corrosione, e questo rende Mehari totalmente lavabile con acqua, perfetta compagna delle gite al mare. Un altro plus, la sua grande modularità, con la struttura decappottabile al di sopra della linea di luce della scocca, parabrezza compreso, che si ripiega sul cofano.

Il telaio rialzato, studiato per andare ovunque, permette delle qualità di guida senza precedenti. Nel 1979, la versione 4X4, riesce ad arrampicarsi su pendenze fino al 60%. Basta questo per un ottenere un vero successo popolare. Negli anni Citroën Mehari è diventata anche un fenomeno sociale, grazie alla sua “carriera” cinematografica, come nella serie ‘I gendarmi di Saint-Tropez’ con Louis de Funès. Partecipa anche a diversi raid: Liegi – Dakar -Liegi nel 1969, Parigi – Kabul- Parigi nel 1970, la Parigi- Dakar nel 1980. Citroën Mehari sarà prodotta per 19 anni, fino al 1987, in quasi 145.000 esemplari.

Per Jean-Charles de Castelbajac, «Mehari è l’auto più iconica della sua generazione». Non solo un mito, ma un modello rivoluzionario, che lo stilista definisce con un gioco di colori, ruoli e parole. Il suo approccio artistico celebra non una ma due rivoluzioni, quella del maggio ‘68 con la sua porta aperta sul futuro, la sua leggerezza e la libertà di espressione, ma anche quella dell’auto, che Mehari segna con la nascita di una vettura destinata al tempo libero, che lascia la città alla ricerca di nuovi stili di vita.

La parola ‘libertà’ è LA pietra angolare che collega Mehari e la forza di una generazione; lo stilista immagina quindi una Art Car come un manifesto grafico ispirato a un poster del maggio ‘68. Con i colori e i segni tracciati a mano, crea una Art Car libera, con simboli che avvolgono e proteggono i viaggiatori verso orizzonti a volte utopistici, ma spesso pieni di speranza, progetti e voglia di cambiare il mondo.

Il suo lavoro cromatico trasmette un messaggio che contiene il rosso, simbolo di rivoluzione e passione, il giallo che simboleggia l’irraggiamento solare, la voglia di conquistare, l’amicizia e la fratellanza, il blu come l’elettricità e l’ecologia positiva.