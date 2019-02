CITROËN mette in moto il TRANSPOTEC 2019

Il Transpotec, che si svolgerà dal 21 al 24 febbraio nei padiglioni di Verona Fiere, è il palcoscenico scelto da Citroen per presentare due suoi best seller completamente rinnovati.

La manifestazione scaligera permetterà di toccare con mano le evoluzioni e scenari prossimi e futuri per quanto riguarda efficienza energetica, sostenibilità dei consumi e sicurezza attraverso un sempre maggior uso di tecnologie avanzate.

In quest’ambito Citroën sta rivestendo un ruolo da protagonista. Infatti, con oltre 14.768 immatricolazioni di veicoli commerciali a fine 2018, in leggero rialzo rispetto al 2017, la Casa del Double Chevron ha chiuso il 2018 in quarta posizione nel ranking delle Marche.

Soprattutto Jumper e Berlingo

E’ il modello che ha contribuito maggiormente a queste performance tanto che, lo scorso anno, ha incrementato le vendite del 14,3%, posizionandosi al 4° posto nel suo segmento. Positivi anche i risultati di Jumpy che, grazie all’incremento del 9,2% delle immatricolazioni, si trova al 3° posto nel suo segmento. Buona anche l’accoglienza del nuovo Berlingo Van, lanciato da poco sul mercato italiano.

L’inizio del 2019 ha confermato questo trend positivo nell’ambito dei veicoli commerciali. Infatti, Citroën Jumpy continua a registrare buoni risultati (a gennaio ha incrementato le vendite del 13,7% posizionandosi al 3° posto nel suo segmento), mentre è sempre ottima l’accoglienza del mercato di Nuovo Berlingo Van.

Citroën esporrà a Transpotec Logitec 2019, sullo stand al padiglione 10, due esempi significativi della sua ampia gamma di veicoli dedicati ai professionisti del trasporto: Berlingo Van e Jumper Furgonato con porta laterale destra realizzato da Onnicar, che evidenzia la flessibilità della sua produzione alle necessità dei più qualificati allestitori.

Citroën Jumper, una “vettura” al servizio del trasporto

Il comfort di bordo è di “taglio” automobilistico, con la possibilità del rivestimento in pelle del volante. Inoltre, piccoli ma importanti dettagli sono stati introdotti per ridurre al minimo lo stress nei trasferimenti, come la leva dal cambio situata direttamente sulla plancia per privilegiare l’ergonomia nella guida.

Come nella tradizione Citroën, massima attenzione è stata posta all’incremento della sicurezza grazie alla disponibilità di numerose tecnologie avanzate: Intelligent Traction Control abbinato all’Hill Descent Control; Load Adaptative Control, che permette una migliore ripartizione della tecnologia ESP; Regolatore e Limitatore di velocità; Avviso di superamento involontario della carreggiata; Sistema di rilevazione della bassa pressione degli pneumatici: Frenata automatica d'emergenza ed allerta rischio collisione.

Tre i motori, tutti turbodiesel BlueHDi (2.0 BlueHDi 110; 2.0 BlueHDi 130; 2.0 BlueHDi 160), quattro le lunghezze: L1, 4963 mm e passo 3000 mm; L2, 5413 mm e passo 3450 mm; L3, 5598 mm e passo 4035 mm; L4, 6363 mm e passo 4065 mm.

A Transpotec Logitec 2019 Citroën Jumper sarà esposto come Furgonato con porta laterale destra realizzato da Onnicar, con passo L3 (4035mm), PTT 35 q e con motore 2.0 BlueHDi da 130 CV.

Nuovo Citroën Berlingo Van, “International Van Of The Year 2019”

L’altra proposta che Citroën porterà a Transpotec Logitec 2019 è il nuovo Berlingo Van che ha debuttato sul mercato italiano a metà novembre forte del prestigioso riconoscimento di “International Van Of The Year 2019” assegnatogli al Salone Internazionale del Veicolo Commerciale di Hannover dello scorso settembre.

Questa terza generazione adotta poi una silhouette diversa, con il parabrezza portato in avanti e un frontale più alto e corto, grazie all’adozione della piattaforma EMP2 nella parte anteriore, che permette di accorciare lo sbalzo, con il vantaggio di ampliare il piano di carico.

Nuovo Berlingo Van si caratterizza inoltre per un look coerente con il “family feeling” Citroën, in particolare con quello del fratello maggiore Jumpy, senza però perdere le sue caratteristiche di praticità e originalità, tra cui gli interni pensati per i professionisti che aggiungono robustezza al lato pratico, con la plancia snella che integra numerose tecnologie utili a bordo; le due lunghezze, M e XL di 4,40m e 4,75m, per venire incontro alle aspettative dei clienti offrendo loro due versioni specifiche "Worker" e "Driver", differenti per la loro filosofia e il loro utilizzo; la versatilità e la modularità che si concretizzano con la cabina Extenso® per 3 persone (Prima fila) e un'ampia doppia cabina per il trasporto fino a 5 passeggeri (Prima e Seconda fila); le venti funzioni di aiuto alla guida come, per esempio, l’indicatore di sovraccarico (Overload Indicator) e Surround Rear Vision, per la prima volta offerte nel mercato dei veicoli commerciali.

Nuovo Citroën Berlingo Van è sul mercato italiano con una gamma composta da dodici versioni, combinazione di quattro motorizzazioni (BlueHDi 75; BlueHDi 100 S&S; BlueHDi 130 S&S; 130 S&S abbinato al moderno cambio automatico a otto rapporti EAT8), di tre allestimenti (Control, Club, Doppia Cabina) e delle due lunghezze M e XL (4,40m e 4,75m), disponibili anche nelle versioni «Worker» e «Driver».

Citroën fa l’occhiolino ai servizi connessi

Il servizio Free2Move Connect Fleet, già installato su più di 170.000 veicoli in Europa, è una soluzione telematica di gestione del parco veicoli che permette di ridurre in modo significativo il costo totale di utilizzo.

Attraverso la dotazione tecnologia, già disponibile su tutti i veicoli commerciali Citroën, è possibile accedere in modo affidabile e veloce a dati quali consumi, orari di utilizzo, chilometraggio, manutenzione, analisi dello stile di guida e geo-localizzazione

Free2Move Fleet Sharing è invece un sistema di Car Sharing multimarca dedicato alle aziende: grazie all’elettronica di bordo, questa soluzione permette di condividere in modo semplice e veloce l'utilizzo dei veicoli in pool aziendale, attraverso uno smartphone e una piattaforma amministratore, ed è particolarmente indicato per ottimizzare l’utilizzo di un parco di veicoli commerciali.