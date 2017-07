Citroen Peugeot DS : la vendita on line diventa realtà

Comperare un auto nel 21 secolo è sempre più multicanale e il 90 % dei clienti inizia il suo percorso su Internet. Per rispondere a queste nuove tendenze dei clienti, Groupe PSA innova e lancia la vendita on-line di veicoli nuovi in Francia per i suoi tre Marchi.

Citroen Peugeot DS le auto si comprano on-line



L’offerta si basa su un’esperienza fatta nei siti di e-commerce già operativi per Citroën in Brasile dal 2016, per Peugeot nel Regno Unito da gennaio 2017 e del sito DS 7 Crossback, attivo in 8 paesi europei da marzo 2017. Sarà estesa progressivamente in Europa.

I clienti sono pronti: nel Regno Unito, le vendite di Peugeot nel canale phygital[1] sono aumentate del 75% nel primo semestre 2017, con una percentuale di conquista di nuovi clienti del 40%. In Brasile, più di 200 ordini sono stati fatti on-line.

Citroen Peugeot DS si inizia in Francia con la vendita on-line



A partire da ora, in Francia, il cliente può, oltre al semplice acquisto del veicolo, simulare il costo del finanziamento e il valore del veicolo in permuta e in questi casi può finalizzare l’ordine nel punto vendita. Altre tappe arricchiranno presto la gamma di servizi offerti, a partire da una sottoscrizione del finanziamento on-line.



In occasione di questo lancio, Stephen Norman, Direttore Vendite e Marketing di Groupe PSA, ha dichiarato: «L’adozione di quest’offerta si inserisce nel nostro piano Push to Pass che punta a mettere il cliente al centro della nostra strategia. Il Gruppo risponde alle aspettative del cliente che oggi matura il proprio acquisto su Internet, anticipa anche l’evoluzione dell’acquisto tradizionale, che è l’acquisto completo on-line. È dunque un’opportunità per conquistare nuovi clienti e per crescere.»