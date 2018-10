Citroen presenta l’esclusiva edizione di pre-lancio della C5 Aircross

Gli interni spaziosi, decisamente alto di gamma, abbinano stile, eleganza e benessere. Moderno e tecnologico, Nuovo SUV C5 Aircross propone 20 sistemi di assistenza alla guida, 6 tecnologie di connettività e motorizzazioni potenti ed efficienti per un piacere di guida ottimizzato.

L’esclusiva edizione di pre-lancio: NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS 71° N LIMITED EDITION

Per sottolineare la reale versatilità di guida su diversi fondi stradali e la vocazione all’avventura del suo Nuovo SUV C5 Aircross, Citroën Italia presenta oggi la versione di pre-lancio NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS 71° N LIMITED EDITION, particolare non solo nella denominazione ma anche per il fatto di essere prenotabile solo on-line, sul sito dedicato www.c5aircross.it . In particolare, il nome della vettura contiene esplicitamente il riferimento alla coordinata geografica “71° Nord” perché questa è la latitudine dove si trova Capo Nord, la meta finale del viaggio “The white cruise” con cui l’esclusiva edizione di pre-lancio attraverserà oltre 30° di latitudine, in totale sicurezza e nel massimo comfort, nel mese di Novembre, con partenza dall’Italia.

C5 AIRCROSS 71° N LIMITED EDITION è unica nella definizione estetica e nella motorizzazione, esclusivamente BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8, l’ ”Efficient Automatic Transmission” a 8 rapporti, con comando Shift and Park by wire che offre efficienza e piacere di guida, con consumi di carburante ridotti e inserimento fluido delle marce.

Esternamente, C5 AIRCROSS 71° N LIMITED EDITION si distingue per la personalizzazione “71°N” sul portellone posteriore e per il colore della carrozzeria Pearl White abbinato al Pack Color Red. Quest’ultimo esalta la silhouette con tocchi di colore rosso scuro che mettono in evidenza gli Airbump® nella parte inferiore delle porte anteriori, il profilo delle prese d’aria anteriori e il profilo inferiore delle barre al tetto. Un binomio cromatico che sottolinea ulteriormente la forte identità del SUV Citroën ed il suo stile dinamico.

All’interno, C5 AIRCROSS 71° N LIMITED EDITION esprime eleganza e raffinatezza con l‘armonia Mustang Brown e offre il massimo del comfort grazie ai sedili Advanced Comfort, rivestiti in pelle nappa Hype Brown con fascia in alcantara di colore grigio chiaro nella parte alta degli schienali. La plancia di bordo è marrone Mustang ed il rivestimento del volante in pelle Nappa Mustang. Il cupolino del quadro strumenti, la console centrale così come gli appoggiagomiti laterali e centrale sono in pelle Mustang. Inoltre sono inclusi il sedile conducente con regolazione elettrica e funzione MEMO, sedili anteriori riscaldabili e massaggianti, poggiatesta anteriore regolabile elettricamente e pedaliera in alluminio.

C5 AIRCROSS 71° N LIMITED EDITION è equipaggiato con cerchi in lega 19’’ ART, Tetto in vetro Panoramico apribile, Hands-free opening tailgate e Ruotino di scorta. Dispone infine di 6 tecnologie di connettività, dal Touch Pad 8’’ alla funzione Mirror Screen, il Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box, Ricarica wireless per smartphone e ConnectedCAM Citroën®.

Nella ricca dotazione di C5 AIRCROSS 71° N LIMITED EDITION sono compresi importanti aiuti alla guida come Regolatore di velocità Attivo con funzione STOP & GO, Highway Driver Assist, Keyless Access & Start, Retrocamera Vision 180°, Fari fendinebbia con funzione Cornering Light, oltre al Pack Drive Assist che comprende: Regolatore di velocità Attivo, Driver Attention Alert con funzione video, commutazione automatica dei fari, Riconoscimento dei cartelli stradali, Sistema attivo di sorveglianza dell’angolo morto.