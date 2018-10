Citroen presenta la terza generazionde del best seller Berlingo

Con la nuova versione di Berlingo, Citroen trasforma questa icona del segmento dei Multispazio, creata quasi 22 anni fa.

Citroen Berlingo è un successo che non teme il passare del tempo, visto che il 2017 è stato l’anno di maggior produzione di Berlingo autovettura e veicolo commerciale di seconda generazione, lanciato nel 2008, con oltre 165.000 unità, dopo un anno 2016 già da record. Berlingo, modello Citroën più venduto in quasi 17 Paesi nel 2017, resta oggi il modello Citroën più venduto dopo C3. In Europa è il secondo Multispazio più venduto e sempre sul podio del segmento dei veicoli commerciali leggeri. Dall’esordio nel 1996, gli esemplari totali prodotti sono stati oltre 3,3 milioni.

Il nuovo Citroën Berlingo si presenta con una nuova veste. Questa terza generazione, ultima nata di una serie di successo, conserva l’essenza del Multispazio e si presenta come un reale riferimento nel segmento. La sua tradizione garantisce al Marchio Citroën un posto privilegiato in questo mercato, di cui è protagonista da oltre due decenni. Citroën precorre i tempi e nel 1996, con la prima generazione di Citroën Berlingo, inventa il concetto di Multispazio. La seconda generazione è nata nel 2008. Il Marchio, sempre innovativo, ha portato elementi di differenziazione, come i 3 sedili posteriori indipendenti, il tetto multifunzione Modutop® o il lunotto posteriore apribile. Fedele allo spirito delle due versioni precedenti, Nuovo Citroën Berlingo ha una personalità forte per design, funzionalità e comfort.

Deciso a fidelizzare la sua clientela attuale, Nuovo Citroën Berlingo ha tratto ispirazione dal suo stile di vita e dalle esigenze sempre diverse nel tempo, per rispondere all’utilizzo quotidiano delle coppie e delle famiglie in cerca di libertà. Questa nuova generazione, ispirata alle aspettative dei clienti, ha le caratteristiche della nuova firma «Inspired by you» e dello slogan pubblicitario «Non abbiamo inventato la famiglia, ma l’auto che fa per lei». Rappresenta la volontà del marchio di rendere la vita sempre più facile. Nuovo Citroën Berlingo è più moderno, confortevole e ingegnoso, e ha tutte le carte in regola per conquistare nuovi clienti. Il target di clientela privilegiato comprende giovani coppie attive o senior, con o senza bambini, che vivono in zone periferiche o in campagna, e appassionati di attività sportive come la bicicletta o il trekking, o attività da fare all’esterno come il giardinaggio o il bricolage. Veicolo molto versatile, Nuovo Citroën Berlingo è l’acquisto intelligente per le famiglie o i senior, che trovano il partner ideale della loro vita attiva, e che privilegiano prima di tutto lo spazio a bordo e la funzionalità.