Citroën protagonista nel mondo dello street-basket

Citroën Italia supporta tutta la la “Basketball Community” proponendo “3x3 Playgrounds by Citroën”, un’applicazione finalizzata a promuovere il Basket 3x3 italiano, uno sport coinvolgente, diverso dagli sport più convenzionali, praticabile da tutti, in linea con lo spirito della Marca.

Il basket 3x3, che richiede poche e chiare regole e tanto rispetto, ha in comune con la filosofia Citroën il piacere della socializzazione, della condivisione della stessa passione che coinvolge una larghissima platea, costituita da giovani e meno giovani, atleti e semplici amanti della pallacanestro. Una platea che in Italia conta quasi dieci milioni di appassionati ed è il secondo sport per numero di praticanti (oltre due milioni).

Un particolare tipo di basket che sarà disciplina dimostrativa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e di cui la Nazionale Femminile del 3x3 si è aggiudicata l’anno scorso, a Manila, il titolo mondiale.

Tramite “3x3 Playgrounds by Citroën”, dopo aver creato il proprio account personale, l’utente può aggiornarsi sulle ultime novità del mondo del basket, partecipare ai tornei dei promoter e alle partire degli altri utenti nella propria area di riferimento grazie alla geolocalizzazione, organizzare le proprie partite. Successivamente la app consentirà di contattare gli altri utenti grazie alla messaggistica istantanea e di partecipare a concorsi per vincere premi.

Si tratta di una app completamente gratuita, utilizzabile sia da device con sistema operativo Android (già scaricabile da Google Store) sia dai dispositivi IOS (a breve disponibile nell’Apple Store).

Attraverso la app “3x3 Playgrounds by Citroën” gli utenti potranno inoltre ricevere informazioni anche su un prestigioso torneo di basket 3x3, “33BK StreetBall Tour”, protagonista dell’estate. Il torneo è organizzato dallo storico capitano azzurro Gek Galanda, che attraverserà l’Italia da Nord a Sud, in ventiquattro tappe con torneo finale il 2-4 agosto a San Benedetto del Tronto. Citroën sarà presente, in alcune tappe, con la sua gamma SUV: C3 Aircross e C5 Aircross.

I SUV Citroën scendono sul playground

Citroën C3 Aircross è il SUV compatto dotato di tecnologie d’avanguardia, tra cui spiccano il Grip Control con Hill Assist Descent per la massima aderenza su ogni terreno.

C3 Aircross propone intelligenti vani portaoggetti, con una zona di ricarica wireless per lo Smartphone nella console centrale e una gamma completa di funzioni di assistenza alla guida: Head up Display, Active Safety Brake, la commutazione automatica dei fari, il riconoscimento dei limiti di velocità, senza dimenticare le tecnologie utili nel quotidiano, come il Park Assist e l’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata. Per un’esperienza di guida sempre connessa c’è il Citroën Connect Nav, navigazione 3D con riconoscimento vocale abbinato ai servizi TomTom Traffic.

Il benessere a bordo è garantito dal programma Citroën Advanced Comfort, che pone nuovi standard per abitabilità, modularità e luminosità. Sedile posteriore scorrevole e frazionabile in 2 parti indipendenti, sedile del passeggero anteriore ripiegabile “a tavolino” per una lunghezza di carico di 2,40 m) ed un volume del bagagliaio eccezionale: 410 litri che possono arrivare a 520 litri.C3 Aircross è disponibile con motori benzina (PureTech 82, PureTech 110 S&S con cambio manuale o automatico EAT6, PureTech 130 S&S) e Diesel (BlueHDi 100 S&S, BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6).

Citroën C5 Aircross si distingue per design originale e personalità decisa. Propone un’offerta di personalizzazione inedita con 30 combinazioni per gli esterni. In linea con il programma Citroën Advanced Comfort®, il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si distingue nel suo segmento per modularità e comfort. Dotato di Sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® (Progressive Hydraulic Cushions®) e sedili Advanced Comfort, propone una nuova esperienza a bordo tipicamente Citroën.

Offre una modularità di riferimento con 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, ripiegabili e inclinabili, oltre a un bagagliaio Best in Class da 580 litri a 720 litri. Moderno e tecnologico, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross propone 20 sistemi di assistenza alla guida, tra cui Highway Driver Assist, dispositivo di guida autonoma di livello 2, o il Grip Control con Hill Assist Descent per una reale versatilità di guida su diversi fondi stradali, oltre a 6 tecnologie di connettività, tra cui la ricarica wireless per smartphone. A tutto ciò, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross aggiunge motorizzazioni potenti ed efficienti, sia con alimentazione benzina (PureTech 130 S&S e PureTech 180 S&S abbinato al cambio automatico EAT8) e diesel (BlueHDi 130 S&S, cambio manuale e automatico EAT8, e BlueHDi 180 S&S EAT8).