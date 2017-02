Citroen SpaceTourer 4X4 Ë Concept: a Ginevra 2017 per vivere l’avventura

Al prossimo Salone di Ginevra in calendario dal prossimo 9 marzo, Citroën presenterà una concept car inedita: SpaceTourer 4X4 Ë Concept, interpretazione in chiave automobilistica della sua capsule collection “Ë”.

Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept, un design dallo stile grafico ed energetico

Dal punto di vista estetico, Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept inaugura un accurato lavoro di Colori e Materiali, all’interno e all’esterno, che conferisce uno stile grafico e un aspetto energico. La concept, che coniuga il meglio dei van e dei SUV, dichiara subito la sua attitudine da fuoristrada. SpaceTourer 4X4 Ë Concept ha protezioni specifiche anteriori e posteriori e barre al tetto con effetto alluminio satinato. Inconfondibile grazie al logo “4X4” sui retrovisori laterali e a livello del portellone, ha pneumatici dotati di catene da neve. SpaceTourer 4X4 Ë Concept, dalle linee fluide e non aggressive che trasmettono dinamismo ed equilibrio, rinforza il suo stile con una livrea inedita. Per enfatizzare visivamente la sua personalità, SpaceTourer 4X4 Ë Concept sfoggia un trattamento della carrozzeria Bianco tecnico a livello del frontale e del portellone. Di profilo e sul cofano presenta un motivo originale: un camouflage rivisitato in sfumature di Grigio tecnico e rialzato da una trama adesiva di colore Rosso. Quest’ultimo colore richiama gli elementi in tinta a livello delle ruote dotate di cerchi da 19‘’ cromati scuri. Questi elementi di stile enfatizzano il carattere del van robusto ed elegante, disponibile in diverse dimensioni (XS, M e XL) per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne e dei professionisti. SpaceTourer 4X4 Ë Concept è presentato in una versione XS compatta e dinamica, studiata partendo dal principio di funzionalità e di versatilità di utilizzo. Con un passo corto, XS è una novità nel suo segmento: è lungo solo 4,60 m e alto solo 1,90 m. Anche se rialzata, la versione 4X4 by Dangel non supera i 2 metri e permette di accedere alla maggior parte dei parcheggi. Anche la sigla “Ë”, indissociabile dal nome e dalla storia del Marchio, si inserisce come un dettaglio grafico in SpaceTourer 4X4 Ë Concept: colore Grigio metallizzato, estetica minimal, è posizionata a livello dei vetri laterali posteriori oscurati. In questo modo valorizza l’ampia superficie vetrata laterale, lasciando percepire un abitacolo spazioso e immerso nella luce naturale.

Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept gli interni si caratterizzano per i grandi spazi

Quando SpaceTourer 4X4 Ë Concept apre le porte laterali scorrevoli, mostra ai passeggeri i grandi spazi interni e un ambiente caldo in cui ogni elemento decorativo è stato trattato con attenzione. Il lavoro di personalizzazione, arricchito da un ampio tetto in vetro e dalle sue due sezioni oscurabili singolarmente, coinvolge principalmente la plancia e le pelli. I codici colore blu, bianco e rosso richiamano l’universo grafico della collection capsule “Ë”. Lavorati come ricami, o profili in tessuto nell’abitacolo, esaltano con eleganza l’eredità francese, e dimostrano un look inedito. I sedili di SpaceTourer 4X4 Ë Concept, coerenti con il programma Citroën Advanced Comfort®, al servizio del benessere di corpo e mente, offrono un comfort di seduta impareggiabile e un allestimento interno innovativo. La versione XS, in grado di accogliere fino a 9 persone, ha una configurazione specifica 2+2 con due sedili posteriori singoli scorrevoli, con appoggiagomito. La concept unisce senza compromessi comfort, praticità ed estetica e vanta un aspetto unico e un trattamento bicolore di qualità. I sedili sono realizzati con materiali morbidi e caldi. La parte superiore dello schienale e gli appoggiatesta sono in pelle bianca; sui restanti due terzi di ogni sedile, il rivestimento alcantara Grigio chiné crea un contrasto visivo di grande effetto. Fedele allo spirito “Feel Good”, e in armonia con il feltro grigio del porta iPad “Ë” proposto dalla collezione, la plancia davanti al passeggero è in Grigio chiné, soffice al tatto. Rivestita con cura, la parte superiore mostra il logo Ë in rilievo, ricordando la familiarità del concept car con la collection capsule, insieme a due cinghiette in pelle bianca. Inaugurate con C4 Cactus, richiamano l’universo del viaggio e della pelletteria. Come per le cinture di sicurezza, i bordi sono decorati da dettagli raffinati rossi e blu, tipici della collezione “Ë”. Infine, per sottolineare l’eleganza e lo spazio a bordo, è stata aggiunta nella parte inferiore e per tutta la larghezza della plancia una fascia color alluminio, che richiama il giubbotto Ë e il parka Ë in materiali tecnici grigio lucido.

Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept prestazioni da vero fuoristrada

Con un look volutamente da avventura e una distanza dal suolo aumentata (+ 60mm) rispetto alla versione di serie, SpaceTourer 4X4 Ë Concept, progettato per un’avventura senza limiti e dotato di motorizzazione Diesel BlueHDi 150 S&S con cambio manuale 6 marce, offre prestazioni da fuoristrada e un comfort di guida eccezionale in ogni circostanza. Per soddisfare gli utilizzi intensivi, ha una trasmissione integrale disinseribile. Questa trasformazione 4x4, realizzabile anche sulla versione di serie e già disponibile su richiesta presso la rete Citroën, è assicurata dal partner Automobiles Dangel, specialista francese del fuoristrada. Come garanzia di una libertà sempre maggiore, questa catena di trazione offre le potenzialità di un equipaggiamento 4X4, mantenendo la tenuta di strada, le prestazioni e la sicurezza proprie di SpaceTourer. La funzione fuoristrada assicura la motricità in condizioni di scarsa aderenza. Il sistema di bloccaggio del ponte posteriore, attivabile dal quadro strumenti con l’apposito comando, permette di uscire dalle situazioni particolarmente difficili. In questa configurazione XS, la trasformazione 4X4 è ancora più efficiente perché concede a SpaceTourer possibilità di evoluzione ancora migliori sulle superfici sconnesse. Altamente funzionale e accogliente, SpaceTourer ha un accesso al bagagliaio semplificato dal lunotto posteriore apribile e un accesso a bordo agevolato dalle due porte laterali scorrevoli handsfree. Un’esclusiva sul segmento, che permette di aprire e chiudere le porte anche con le mani impegnate, e di sedersi comodamente a bordo di Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept. Gli occupanti hanno a disposizione 74 litri di alloggiamento, sia aperti (vani portaoggetti) sia chiusi (vaschette nelle porte), ripartiti in modo intelligente nell’abitacolo, con spazio posteriore sufficiente per trasportare una tavola da snowboard, gli accessori per le attività del tempo libero o altri articoli della collezione “Ë”. In termini di volume di carico, Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept può raggiungere 2m3 in questa configurazione 4 posti.

Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept: comfort e tecnologie moderne

Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept, sfruttando la mobilità estesa e tutta la competenza di Citroën in materia di comfort di guida e di praticità, dispone anche di nuove tecnologie per il benessere del conducente e dei passeggeri. Fedele al programma Citroën Advanced Comfort® che segue la creazione sia stilistica sia tecnologica, la concept vanta numerosi equipaggiamenti a servizio dell’utilizzo e della sicurezza,navigazione connessa 3D CITROËN Connect Nav: attivabile con riconoscimento vocale o dal touch screen 7”, - Mirror Screen: permette di utilizzare le applicazioni dello smartphone sul touch screen 7”. Per una guida sempre più serena, Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept mette nel campo visivo del conducente:il sistema Head Up Display, che permette al conducente di visualizzare le informazioni di guida fondamentali su una lama trasparente, senza mai togliere gli occhi dalla strada,il sistema Top Rear Vision, che permette alla retrocamera di trasmettere sul display touch screen l’immagine ricostruita della zona posteriore a 180° con visuale dall’alto,il Sistema di sorveglianza dell’angolo morto, che informa il conducente della presenza di veicoli negli angoli morti. Per viaggi sempre più confortevoli e più sicuri, Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept è dotato di:Limitatore di velocità, e sistema di lettura dei segnali stradali, che forniscono al conducente informazioni sul limite di velocità, con la possibilità di applicarla come regolazione o limitazione,Commutazione automatica degli abbaglianti, che di notte, commuta gli abbaglianti con gli anabbaglianti in base al traffico,Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, che allerta il conducente quando la vettura supera una linea di demarcazione al suolo senza che siano attivati gli indicatori di direzione. Altre tecnologie a servizio della sicurezza:Active Safety Brake, che permette di ridurre i danni fisici, frenando al posto del conducente,Allarme rischio di collisione, che informa il conducente in caso di rischio di collisione imminente,Regolatore di Velocità adattativo, che permette al conducente di lasciare che il veicolo si adatti alla velocità del veicolo che lo precede.