Citroen svela i prezzi della nuova C5 Aircross

Citroen rende noto i prezzi per l'italia del Nuovo SUV Citroën C5 Aircross. Disponibile nelle versioni Live, Feel, Shine con motorizzazioni benzina e diesel da 130 fino a 180 cavalli, anche con cambio automatico EAT8, debutterà sul mercato italiano a Gennaio 2019.

La gamma italiana include anche una versione Business specifica per le Aziende, proposta con motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S con cambio manuale e con cambio automatico a 8 rapporti. Prezzi a partire da 25.700 euro.Nuovo modello di punta della Marca “ispirato” dalle aspettative dei Clienti, Citroën C5 Aircross è un SUV dal design unico e dalla personalità decisa.

È un SUV energico e protettivo per le ruote di grandi dimensioni, la distanza dal suolo elevata e per le protezioni laterali. Esprime pienamente l’identità Citroën per il suo design, dal carattere forte e audace, per la sua silhouette imponente e monolitica, per gli elementi grafici e l’offerta di personalizzazione estesa.

È il SUV più comodo e modulabile del segmento. In linea con il programma Citroën Advanced Comfort®, C5 Aircross propone un’inedita esperienza a bordo tipicamente Citroën grazie alle Sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® (Progressive Hydraulic Cushions®) e i sedili Advanced Comfort. Offre una modularità di riferimento con 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, ripiegabili a scomparsa e inclinabili, oltre a un bagagliaio Best in Class da 580 L a 720 L, fino a 1.630 L con sedili ripiegati.

Moderno e tecnologico, Nuovo SUV C5 Aircross propone 20 sistemi di assistenza alla guida, tra cui Highway Driver Assist, un grande passo avanti verso la guida autonoma, 6 tecnologie di connettività e motorizzazioni potenti ed efficienti per un piacere di guida ottimizzato.