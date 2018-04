Citroen Total WRT Abu Dhabi, si pensa al rally del portogallo

In quello che è considerato uno dei rally più difficili del mondiale, Citroen Total WRT Abu Dhabi ha raccolto ben poco a causa anche delle cattive condizioni atmosferiche e della sfortuna che si è impietosamente accanita sui suoi equipaggi. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere, perché la squadra, se non altro, in questa trasferta sudamericana, è riuscita a trovare delle giuste indicazioni per migliorare le vetture in vista del prossimo appuntamento. Il risultato? Kris Meeke e Paul Nagle sono arrivati settimi mentre Khalid Al Qassimi e Chris Patterson hanno concluso la loro prima esperienza in terra argentina al quattordicesimo posto.

Le C3 WRC, su un tracciato difficile, sabbioso e circondato da rocce, nonostante siano state messe pesantemente sotto pressione dal punto di vista della meccanica, hanno dimostrato grande affidabilità e fanno ben sperare per il proseguo del campionato mondiale. Sfortuna permettendo, in Portogallo saranno sicuramente molto più competitive e se la giocheranno ad armi pari con i diretti avversari.

Classifica finale Rally di Argentina

Tänak / Jarveoja (Toyota Yaris WRC) 3h43’28’’9 Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) + 37’’7 Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) + 1’15’’7 Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) + 1’58’’6 Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 WRC) + 2’02’’6 Evans / Barritt (Ford Fiesta WRC) + 3’06’’3 Meeke / Nagle (Citroën C3 WRC) + 3’25’’7 Lappi / Ferm (Toyota Yaris WRC) + 4’32’’6 Suninen / Markkula (Ford Fiesta WRC) + 5’38’’6 Al Qassimi / Patterson (Citroën C3 WRC) + 21’18’’3

Classifica Piloti

Sébastien Ogier – 100 points Thierry Neuville – 90 points Ott Tänak – 72 points Andreas Mikkelsen – 54 points Dani Sordo – 45 points Kris Meeke – 43 points Esapekka Lappi – 40 points Jari-Matti Latvala – 31 points Elfyn Evans – 26 points Craig Breen – 20 points

Classifica Costruttori