Citroen Unconventional Team (C.U.T.), nuovi atleti per nuove sfide

Squadra che vince si… cambia. Parzialmente. Dopo due anni di grandi sfide e divertimento, il Citroën Unconventional Team (C.U.T.) rinnova la formazione per dare maggiore “visibilità” a giovani promesse di sport così particolari come quelli di scivolamento. Tre le new entries (Vlad Khadarin, Arianna Cau, Angelo Bonomelli), due le “conferme”: i “veterani” Matteo Iachino e Tony Cili.

Gli sport praticati dagli atleti variano da quelli acquatici, come il windsurf, il surf, il wakeboard ed il kitesurf, a quelli praticati sulla neve come lo snowboard. Anche quest’anno tutto è pronto all’Obereggen Snowpark – patrimonio dell’Unesco, da vent’anni uno dei più accreditati impianti invernali della scena nazionale – per dare il via alle emozioni offerte dal Citroën Unconventional Team.

C.U.T. che per i suoi spostamenti (e per il suo spirito “Be Different, Feel Good”) si affida ai veicoli Citroën più idonei alle loro imprese e alle loro necessità: il nuovo Compact Suv Citroën C3 Aircross, e Citroën Jumper, quest’ultimo particolarmente adatto per gli atleti che hanno bisogno di ulteriore capacità di carico, per trasportare le attrezzature sportive più ingombranti.

Citroën C3 Aircross, invece, è il SUV compatto che Citroën, già ultra-premiato a livello europeo e in nomination per il prestigioso Car Of The Year 2018 che verrà assegnato nel corso del prossimo Salone di Ginevra,

Il sistema Grip Control® con Hill Assist Descent, con la sua capacità di modulare la motricità in funzione dell’aderenza del fondo stradale, gli consente di avventurarsi con sicurezza e comfort, fuori dalla città e dai sentieri battuti, rendendolo il mezzo ideale per tutte le situazioni: per l’uso in città e per lo shopping, per le attività sportive e per il tempo libero all’aperto.

Citroën C3 Aircross si distingue per un’abitabilità di riferimento (miglior altezza al padiglione, spazio generoso per le gambe), per una modularità senza confronti (sedile posteriore scorrevole e frazionabile in due parti indipendenti), per il sedile del passeggero anteriore ripiegabile “a tavolino” (per ottenere una lunghezza di carico di 2,40 m) e per un volume del bagagliaio eccezionale (410 litri, che possono arrivare a 520 litri). Al comfort di bordo contribuisce, poi, anche l’abitacolo luminoso, inondato dalla luce che passa attraverso il tetto apribile vetrato di grandi dimensioni.

Al passo con i tempi, Citroën C3 Aircross propone intelligenti vani portaoggetti, con una zona di ricarica wireless per lo smartphone nella console centrale e una gamma completa di funzioni di assistenza alla guida, come: l’Head up Display, l’Active Safety Brake, la commutazione automatica dei fari, il riconoscimento dei limiti di velocità, senza dimenticare le tecnologie utili nel quotidiano, come il Park Assist o il Citroën Connect NavGli atleti del Citroën Unconventional Team

Gli atleti

Vladislav Khadarin è lo straniero del gruppo, anche se da otto anni vive ormai in Italia. La sua specialità è lo snowboard. Uno dei pochi, se non forse l'unico, ad aver effettuato cinque rotazioni complete in un unico salto, “Vlad” è uno dei più forti rider della Nazionale Russa e si è qualificato per le Olimpiadi sudcoreane di febbraio.

Vivendo in Trentino, Arianna Cau, laureanda in Scienze Motorie, ha avuto la possibilità di farsi notare nello snowboard durante l'inverno e nel kitesurf d'estate, per poi incontrare nel 2012 il wakeboard. Nel 2017 ha conquistato il titolo di campionessa italiana FSI di snowbord proprio sul tracciato dell'Obereggen.

Secondo italiano nel ranking mondiale, il tosco-varesino Angelo Bonomelli è un surfer che partecipa alle gare del circuito WQS con uno stile unico e ben riconoscibile. Allenato, dalla leggenda del surf Didier Piter nelle acque di Hossegor in Francia si è laureato campione Italiano nel 2017 e fa parte della Nazionale Italiana.

Il ligure Matteo Iachino ha debuttato nei circuiti di Coppa del mondo PWA Slalom nel 2009 ed ha chiuso la stagione 2017 con un ottimo secondo posto in classifica generale! È il terzo anno consecutivo che Matteo sale su questo prestigioso podio e la scorsa stagione si è guadagnato uno storico primo posto diventando il primo italiano ad essere Campione del mondo PWA nella storia del windsurf.

Il crotonese Tony Cili – all'anagrafe Antonio Ciliberto - è un vero “waterman” capace di padroneggiare ad alto livello tutti i “board sport” di mare dal kitesurf al surf passando per windsurf e sup. Ma è soprattutto uno dei migliori interpreti internazionali del Kite Strapless, specialità in cui è campione italiano in carica degli ultimi tre anni.