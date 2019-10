Con FordPass basta uno smartphone per ricaricare l'auto elettrica

Ford presenta la nuova soluzione innovativa per risolvere una delle maggiori preoccupazioni dei proprietari di veicoli elettrici e ibridi Plug-in: l’accessibilità e la gestione del processo di ricarica. Con le nuove funzionalità Ford Charging Solutions dell’app FordPass, sarà possibile accedere a un sistema di ricarica semplice e integrato, fruibile sia a casa sia sulle strade di tutta Europa.

Grazie all’app FordPass, i clienti di veicoli elettrici e ibridi Plug-in, in arrivo sul mercato dal prossimo anno, potranno localizzare, raggiungere, effettuare pagamenti e tenere sotto controllo, la ricarica presso oltre 125.000 stazioni FordPass Charging Network dislocate in 21 paesi, per una totale tranquillità durante ogni viaggio.

Comodità possibile anche a casa, grazie al nuovo Ford Wallbox, che consente di ricaricare in modo più semplice, veloce e conveniente i veicoli elettrificati Ford, direttamente dalla propria abitazione.

Il SUV elettrico ispirato alla Mustang verrà lanciato sul mercato nel 2020, con un’autonomia in elettrico fino a 600 km, secondo il protocollo WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

“La più grande preoccupazione dei clienti che valutano l’acquisto di un veicolo elettrico è quella di non avere autonomia a sufficienza o di non trovare una stazione di ricarica”, ha dichiarato Ted Cannis, Director of global Electrification di Ford. “Stiamo lavorando molto per superare questo limite, offrendo a tutti i nostri clienti l’accesso a un sistema di ricarica

leader nel settore, che si appoggerà alla più grande rete pubblica di stazioni di ricarica sul mercato e che farà apprezzare ancora di più l’acquisto di un veicolo elettrico ai nostri clienti”.

La strategia posta in essere da Ford, infatti, è basata su analisi di mercato che hanno messo in luce l’esigenza dei consumatori di essere sicuri di poter gestire comodamente il processo di ricarica di un veicolo elettrificato, prima di compiere tale acquisto.

La maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici e ibridi Plug-in li ricaricano a casa. Ogni veicolo Plug-in Hybrid Ford sarà dotato di un Home Charge Cable di serie, che funzionerà indipendentemente dalla potenza della rete domestica.

Ricaricare a casa diventerà semplice come ricaricare il proprio smartphone. I veicoli potranno essere alimentati attraverso una normale presa domestica o con il Ford Wallbox, cinque volte più potente. Tutti i clienti potranno dormire sonni tranquilli: il loro veicolo si ricaricherà durante la notte o in base alle preferenze di ricarica impostate tramite l’app.

Inoltre, l’app FordPass, grazie alla collaborazione con NewMotion, consentirà ai clienti di accedere alla più grande rete di stazioni pubbliche di ricarica in Europa e utilizzare la connettività fornita dal modem di bordo FordPass Connect ricevendo, per esempio, notifiche in tempo reale sullo stato della ricarica. I clienti potranno beneficiare dei numerosi punti di ricarica dislocati in tutta Europa, attivando e pagando i servizi da un unico account, rendendone la gestione ancora più semplice.

Il nuovo SUV elettrico ispirato alla Ford Mustang riuscirà a raggiungere, in soli 10 minuti, fino a 93 km di autonomia, grazie alle stazioni di ricarica IONITY che hanno una potenza fino a 150 kW.

Anche il sistema di monitoraggio diventa più semplice, grazie al FordPass, perché è possibile gestire e tenere sotto controllo il livello di carica del proprio veicolo. Inoltre, la funzionalità FordPassPower My Trip consentirà una pianificazione di viaggio più serena, in quanto sarà in grado di analizzare lo stato di carica del veicolo e identificare i punti di ricarica più vicini lungo il percorso. FordPass indicherà anche diversi punti di interesse - come ristoranti o centri commerciali – per rendere più piacevole l’attesa.

La funzionalità di navigazione fornita dal FordPass Connect consentirà ai clienti Ford di tutta Europa di inviare i percorsi pianificati dai propri telefoni cellulari o tablet direttamente ai loro veicoli. Gli itinerari di guida, creati comodamente da casa, dall’ufficio o dal bar, verranno scaricati sul navigatore del veicolo, ottimizzando il tempo a disposizione.